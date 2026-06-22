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衛福部指安樂死非現階段施政重點 柯文哲盼政府願意傾聽外界聲音

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲昨天在YouTube頻道上傳「你還有什麼話，想對這個世界說嗎？」影片，內容為今年5月探視一對患有神經性罕見疾病的姊弟。圖／取自柯文哲臉書
民眾黨前主席柯文哲昨天在YouTube頻道上傳「你還有什麼話，想對這個世界說嗎？」影片，內容為今年5月探視一對患有神經性罕見疾病的姊弟。圖／取自柯文哲臉書

針對民眾黨前主席柯文哲拋出安樂死議題，衛福部聲稱「安樂死因痛苦解決病人」非施政重點。柯文哲回應表示，衛福部沒有誠實面對問題，甚至將「安樂死」和「安寧照護」變成對立衝突，如果我國真的重視生命，就不該只關心「如何延長」，也要誠實思考「如何善終」。

柯文哲昨在YouTube頻道上傳「你還有什麼話，想對這個世界說嗎？」影片，內容為今年5月探視一對患有神經性罕見疾病的姊弟，對方喊話政府要有對策解決問題，不能把責任全部推給人民，目前已經遠赴瑞士完成安樂死程序。衛福部醫事司長劉越萍今天回應，改善與提升安寧緩和醫療才是現階段施政重點。

柯文哲晚間在臉書發文表示，當一個人走到生命的盡頭，是否有權利選擇如何告別，這是一個非常複雜、需要思考的議題，當中涉及社會制度、倫理、法律、醫療甚至宗教，絕對不該像衛福部那樣，用一句「這不是解方」、「不在執政的優先順序」就傲慢結束討論。

柯文哲質疑，衛福部聲稱「安樂死是因為痛苦來解決病人，推動安寧緩和是為了病人來解決痛苦」，這是什麼繞口令或者文字遊戲？官府沒有想到這位患者長期承受極端痛苦、對於未來無所期待，因此才被迫遠赴他國換取尊嚴善終，台灣目前的系統沒有辦法解決他的痛苦。

柯文哲說，衛福部並未誠實面對問題，甚至將可以互為配套的「安樂死」和「安寧照護」變成對立衝突，這種思維本身就會讓政策陷入循環謬誤之中，「我們都清楚醫療不是萬能，科學不是萬能、制度也不是；當醫療科技與相關制度走到極限時，只剩下人性可以幫忙處理。」

柯文哲表示，政府應該聽見病人的痛苦、看見家屬的無助，更應該面對社會的呼籲，一個文明的社會應該提供完整的多元照護，更應該允許在特殊情況下，尊重個人的最終選擇權，「如果我們真的重視生命，就不該只關心『如何延長』，也要誠實思考『如何善終』。」

柯文哲認為，政府不該認為自己全知全能，就急於否定外界的聲音，或者試圖將問題掩蓋，我們不須逃避困難問題，應當有勇氣面對嘗試解決，這支影片能夠引起注意，代表很多人都在心裡想過善終權，台灣應該開啟一場誠實、理性的社會對話，首先就從政府「願意傾聽」開始。

衛福部 柯文哲 安樂死 民眾黨

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