為雪隧通車下個20年鋪路 吳宗憲爭建設 籲「莫把宜蘭人權益當籌碼」

立委吳宗憲爭取立法院今天到宜蘭考察重大交通建設，邀集交通部、公路及鐵路等中央單位針對高鐵延伸、台62延伸、台2庚延伸線及冬山交流道4大交通建設向地方說明進度。他說，推動過程若有疑慮就講清楚、遇問題就提出解決，不能一拖再拖，更不要為了特定目的，把宜蘭人的權益當成籌碼。

吳宗憲說，他跑基層時最常遇到鄉親問他「工程到底做到哪裡了？什麼時候才會完成？」工程推動是否遇到什麼困難或原因？所以他特別安排考察，讓中央直接到宜蘭說明進度，也讓地方的聲音能直接傳達到中央，相關單位須在1個月內提出書面報告，逐項說明後續辦理方向。

交通部簡報說明，高鐵延伸案已完成二階環評及主要規劃程序，正由行政院核定中；台62延伸正在進行路線及工程方案評估，將於7月提出期初報告；台2庚延伸預計10月提出完整規劃成果；冬山交流道仍在中央審查階段。

縣府提出多項建議，包括二結聯絡道經費補助、評估台62延伸利澤工業區及南延可行性、台2庚採雙向雙車道規劃並避免與台7線共線；另有地方民代關心高鐵啟動時程、涉及土地徵收與使用權益等。

其中針對冬山交流道建設，地方民代指出，該計畫已歷經6次補件，地方認為聯絡道路容量等問題已討論多年，卻遲遲未能定案，希望中央明確表態究竟還缺什麼、還要等多久？

吳宗憲表示，地方的聲音很清楚，中央若有疑慮就該講清楚，不是讓案件一拖再拖，也千萬不要為了特定目的，把宜蘭人的權益都當成籌碼；今天邀中央與地方針對4大建設交換意見、檢視進度，後續他也會替鄉親監督政府積極推動。

吳宗憲感性說，吳沙先賢開蘭闢路名言「路若通，子孫才會成功」，吳沙公開蘭至今230年，而改變宜蘭人對外連結的雪山隧道到今年6月16日通車剛滿20年。宜蘭人站在歷史發展的節點，隨著重大交通建設推進，他要為宜蘭未來的發展鋪路、邁開大步走新路。

立委吳宗憲安排考察重大交通建設，邀集交通部相關單位針對高鐵延伸、台62延伸、台2庚延伸線及冬山交流道4大交通建設向地方說明進度。他說，推動過程若有疑慮就講清楚、遇問題就解決，不能一拖再拖，更不能為了特定目的，把宜蘭人的權益當成籌碼。圖／吳宗憲團隊提供

立委吳宗憲安排考察重大交通建設，邀集交通部相關單位針對高鐵延伸、台62延伸、台2庚延伸線及冬山交流道4大交通建設向地方說明進度。他說，推動過程若有疑慮就講清楚、遇問題就解決，不能一拖再拖，更不能為了特定目的，把宜蘭人的權益當成籌碼。圖／吳宗憲團隊提供

立委吳宗憲安排考察重大交通建設，邀集交通部相關單位針對高鐵延伸、台62延伸、台2庚延伸線及冬山交流道4大交通建設向地方說明進度。他說，推動過程若有疑慮就講清楚、遇問題就解決，不能一拖再拖，更不能為了特定目的，把宜蘭人的權益當成籌碼。圖／吳宗憲團隊提供