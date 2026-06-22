【即時短評】廢監院？應先釐清監察權的來龍去脈

監察院人事提名爭議再起，在野黨傾向全面封殺被提名人，監察院存廢議題也再掀社會討論，就連台北市長蔣萬安也直言主張「先凍後廢監察院」。相關話題迄今未歇，民進黨團總召蔡其昌今天指出，民進黨過去到現在都主張廢除考試院與監察院，期待藍白這次一起支持；國民黨主席鄭麗文則稱修憲門檻太高，國民黨目前沒有要推動修憲。

監察院多年來形象不佳，功能也屢遭質疑，因此主張「廢監院」，相較於要求總統提名合宜人選或是改革提名制度等主張，似更能站在獲得掌聲的制高點。但這樣的主張，真的適合作為藍營論述與立場的主基調？

今天的監察院確實問題重重，從彈劾高官效率不彰、糾舉權行使流於形式，再到外界譏諷其為「只拍蒼蠅不打老虎」的「蚊子院」，這些批評並非毫無根據。但問題是，監察權走到這個地步，究竟是因為孫中山的五權憲法「設計失敗」？還是因為後來制憲與修憲造成的制度扭曲？這是兩個截然不同的問題。

回顧中華民國憲政發展，一九四六年制定的中華民國憲法，本身就不是孫中山原始依據「權能區分」理論構想的五權憲法。制憲過程由於各方政治力量折衝妥協，監察院已非孫中山設計的「專職監察機關」，卻變成由各省市議會選出的民意機關。大法官釋字第七十六號解釋：「就憲法上之地位及職權之性質而言，應認國民大會、立法院、監察院共同相當於民主國家之國會」。故憲法中監察院制度設計的成敗，早已非孫中山五權憲法需承擔的責任。

到了李登輝主導修憲時期，監察院又被進一步改造。一九九二年第二次修憲廢除其民意機關地位，監察委員改由總統提名、立法院同意產生，使監察院從原本具有民意基礎的憲政機關，轉變為「準司法機關」；監察權雖然名義上存在，其核心職權與功能卻已大幅改變。

換言之，今日監察院遭受的許多批評，其實與制憲、修憲的制度改變有關，卻經常被簡化為「五權憲法設計不良」的證據，這種論述本身實有失公允。

理論上，監察權並非誰的附庸，而是獨立的「監督權力的權力」，其目的在於避免權力集中與官僚腐化；監察制度的核心精神，在於透過獨立行使糾舉、糾正與彈劾權，維持政府廉潔與行政責任。監察權是中國傳統御史制度與現代民主監督理念結合的制度創新，其功能價值並非是否「回歸立法權」、走向三權分立的「加減法」即能說明。監察權不應是個問題，問題在於如何設計與運作；若監察院失靈，應該檢討的是憲政制度、職權配置、人事產生方式與責任機制，而非簡單訴諸廢除。

放眼台灣各種憲政困局、權責不符的流弊，需要改革的何止監察權？若把「廢除」當作「改革」的唯一途徑，卻不先爬梳中華民國立憲的歷史脈絡、理清五權憲法的運作機制、辯證監察權的存在價值，乃至檢討當年李登輝修憲造成的制度後果。如果只知跟喊廢除、跟著社會情緒喊價，卻說不清楚監察權的來龍去脈，只怕凸顯的並不是改革決心，而是論述能力的低落，以及對自身歷史傳承的失憶。