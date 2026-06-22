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花蓮山區再現新堰塞湖 傅崐萁呼籲中央：絕不能抱持僥倖心態

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
花蓮縣萬里溪上游新增一處堰塞湖，最大蓄水量預估有600萬立方公尺，若發生溢流，恐影響萬榮鄉、鳳林鎮、鐵路與橋梁等。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮縣萬里溪上游新增一處堰塞湖，最大蓄水量預估有600萬立方公尺，若發生溢流，恐影響萬榮鄉、鳳林鎮、鐵路與橋梁等。圖／林保署花蓮分署提供

去年花蓮馬太鞍堰塞湖溢流事件後，林保署持續進行例行監測，周日發現，在北方的七公里處、萬里溪上游，疑似新增一處堰塞湖，面積約3公頃大，林保署對此表示，「暫無立即危險」。國民黨立委傅崐萁今天表示，這句話，花蓮人太熟悉了，面對這樣的危機，中央政府絕不能再抱持「目前沒有立即危險」的僥倖心態。

傅崐萁指出，去年923馬太鞍溪堰塞湖潰壩前，花蓮縣政府、地方民意代表以及他在立法院，就曾多次提醒中央正視風險，要求加強監測、補強缺口、規劃撤離、發布海嘯警報等。但當時農業部僅以「沒有立即危險」回應搪塞，結果豪雨一來，堰塞湖潰壩，大量洪水與土石瞬間傾瀉而下，重創光復鄉、鳳林與萬榮地區，道路中斷、橋梁受損、農地流失，人民生命財產遭受重大衝擊，如今，幾乎相同的劇本又再次出現在花蓮。

傅崐萁說，萬里溪上游再度發現大型堰塞湖，中央說目前估算蓄水量約600萬立方公尺，但花蓮人真正擔心的是：今天600萬，明天一場颱風水吃飽飽，就是6000萬立方公尺，根據林業及自然保育署空勘結果，崩塌面積達45公頃，目前仍持續有落石崩落，且受限於地形險峻、道路中斷，人員與機具根本無法進入現場進行完整調查。

傅崐萁表示，一旦後續豪雨來襲，或堰塞湖快速蓄水導致潰決，下游萬榮鄉萬榮村、鳳林鎮森榮里、長橋里、鳳信里等聚落，以及台9線萬里溪橋、台鐵橋梁、河防設施，都可能面臨嚴重衝擊，0403大地震之後，花蓮山區地質早已脆弱不堪；去年馬太鞍溪堰塞湖潰壩的教訓更歷歷在目。防災最怕的不是風險已經出現，而是明知道風險存在卻沒有提前準備。

傅崐萁呼籲中央政府立即提升萬里溪堰塞湖監測層級，成立跨部會應變指揮平台，加速空拍測繪與風險建模作業，預先完成下游聚落避難規劃與撤離機制，全面盤點台鐵、台9線及重要公共設施的防災能量。

傅崐萁強調，去年傷口未癒，今日堰塞湖警報再響，中央不能再讓花蓮孤軍奮戰不要等到潰壩發生後才檢討，不要等到洪水沖毀家園後才補助，更不要等到悲劇重演後才追究責任，請中央拿出最高規格的防災態度，與地方攜手合作，守住花蓮鄉親的生命線。

去年花蓮馬太鞍堰塞湖溢流事件後，林保署都有進行例行監測，週日發現，在北方的七公里處、萬里溪上游，有一處新生成的堰塞湖，面積約3公頃大。林保署表示，「暫無立即危險」。對此，國民黨立委傅崐萁表示，這句話，花蓮人太熟悉了，面對這樣的危機，中央政府絕不能再抱持「目前沒有立即危險」的僥倖心態。圖／聯合報系資料照片
去年花蓮馬太鞍堰塞湖溢流事件後，林保署都有進行例行監測，週日發現，在北方的七公里處、萬里溪上游，有一處新生成的堰塞湖，面積約3公頃大。林保署表示，「暫無立即危險」。對此，國民黨立委傅崐萁表示，這句話，花蓮人太熟悉了，面對這樣的危機，中央政府絕不能再抱持「目前沒有立即危險」的僥倖心態。圖／聯合報系資料照片

花蓮 傅崐萁 馬太鞍溪

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