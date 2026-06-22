上任中研院長第一個工作日！陳建仁宣布3位副院長「蔡宜芳新任」

中央研究院今日舉行副院長歡迎、歡送茶會，院長陳建仁宣布3位副院長。其中兩位副院長周美吟、彭信坤留任，另一位副院長唐堂卸任，並將於9月榮退。其留下的副院長職由分子生物研究所特聘研究員蔡宜芳接任副院長。

依中研院慣例，為兼顧數理科學、生命科學、人文及社會科學三大領域均衡發展，院長自各組院士中遴選兼具學術成就與行政歷練的人選，提請總統任命副院長，協助推動院務。

新任生命科學組副院長蔡宜芳院士，是美國卡內基美倫大學生物系博士學位，是國際知名植物學家，專長涵蓋植物分子生物、植物營養學、電生理、細胞膜生物學等領域。她長期投入植物離子運送膜蛋白功能研究，開創植物養分吸收與訊息傳遞的重要知識基礎，研究成果多次被收錄於植物生理學教科書。

蔡宜芳曾獲台灣傑出女科學家獎、世界科學院生物科學獎等殊榮，並於2021年、2024年、2026年分別獲選美國國家科學院國際院士、中研院院士及世界科學院院士。她亦曾任分生所副所長、代理所長等職，具備豐富的研究行政經驗，處事細膩又善於傾聽。

數理科學組副院長由周美吟院士留任暫代。人文及社會科學組副院長由彭信坤院士留任。

陳建仁表示，今日是他就任中研院院長後的第一個工作日，新行政團隊正式啟動。他衷心感激3位副院長願意犧牲學術研究的寶貴時間與樂趣，投入行政服務。中研院作為國家最高學術研究機構，肩負推動學術創新、培育人才及回應國家社會重大挑戰的重要使命。面對快速變遷的全球局勢，以及人工智慧、氣候變遷、健康福祉等議題日益複雜，必須持續厚植研究能量、深化跨領域合作，才能引領台灣學術向前發展。他相信，在3位副院長、行政及學術主管共同努力下，中研院將以更完善且與時俱進的制度和資源，支持台灣學研界持續茁壯。

陳建仁表示，周美吟與彭信坤長期深耕院務，是中研院穩健發展的重要支柱；蔡副院長則是生力軍，帶來嶄新觀點與能量。未來行政團隊將持續營造優質研究環境，促進跨領域合作與國際交流，吸引優秀人才投入研究工作，提升中研院的學術影響力與國際競爭力，共同開創發展新局。