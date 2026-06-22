快訊

苗栗市區民宅二樓起火搶救中 屋內父子2人逃出無大礙

中職／汶汶聲明「大家不要太擔心」 針對網路猜測也有話說

撂倒三星！SK海力士躍南韓市值王 從差點破產的銅板股上演最強逆轉勝

聽新聞
0:00 / 0:00

上任中研院長第一個工作日！陳建仁宣布3位副院長「蔡宜芳新任」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
中研院院長陳建仁（右2）與副院長蔡宜芳（左1）、副院長彭信坤(左2)、副院長周美吟(右1)合影。圖／中央研究院提供
中研院院長陳建仁（右2）與副院長蔡宜芳（左1）、副院長彭信坤(左2)、副院長周美吟(右1)合影。圖／中央研究院提供

中央研究院今日舉行副院長歡迎、歡送茶會，院長陳建仁宣布3位副院長。其中兩位副院長周美吟、彭信坤留任，另一位副院長唐堂卸任，並將於9月榮退。其留下的副院長職由分子生物研究所特聘研究員蔡宜芳接任副院長。

中研院慣例，為兼顧數理科學、生命科學、人文及社會科學三大領域均衡發展，院長自各組院士中遴選兼具學術成就與行政歷練的人選，提請總統任命副院長，協助推動院務。

新任生命科學組副院長蔡宜芳院士，是美國卡內基美倫大學生物系博士學位，是國際知名植物學家，專長涵蓋植物分子生物、植物營養學、電生理、細胞膜生物學等領域。她長期投入植物離子運送膜蛋白功能研究，開創植物養分吸收與訊息傳遞的重要知識基礎，研究成果多次被收錄於植物生理學教科書。

蔡宜芳曾獲台灣傑出女科學家獎、世界科學院生物科學獎等殊榮，並於2021年、2024年、2026年分別獲選美國國家科學院國際院士、中研院院士及世界科學院院士。她亦曾任分生所副所長、代理所長等職，具備豐富的研究行政經驗，處事細膩又善於傾聽。

數理科學組副院長由周美吟院士留任暫代。人文及社會科學組副院長由彭信坤院士留任。

陳建仁表示，今日是他就任中研院院長後的第一個工作日，新行政團隊正式啟動。他衷心感激3位副院長願意犧牲學術研究的寶貴時間與樂趣，投入行政服務。中研院作為國家最高學術研究機構，肩負推動學術創新、培育人才及回應國家社會重大挑戰的重要使命。面對快速變遷的全球局勢，以及人工智慧、氣候變遷、健康福祉等議題日益複雜，必須持續厚植研究能量、深化跨領域合作，才能引領台灣學術向前發展。他相信，在3位副院長、行政及學術主管共同努力下，中研院將以更完善且與時俱進的制度和資源，支持台灣學研界持續茁壯。

陳建仁表示，周美吟與彭信坤長期深耕院務，是中研院穩健發展的重要支柱；蔡副院長則是生力軍，帶來嶄新觀點與能量。未來行政團隊將持續營造優質研究環境，促進跨領域合作與國際交流，吸引優秀人才投入研究工作，提升中研院的學術影響力與國際競爭力，共同開創發展新局。

陳建仁 蔡宜芳 中研院 中央研究院

延伸閱讀

中研院新院長陳建仁公布副院長名單 新面孔入列

籌設中研院分子生物研究所 院士黃周汝吉逝世

成大躋身QS世界大學排名前200強 創歷年最佳紀錄

影／韓國瑜率跨黨派立委赴美訪問 深化台美國會合作…也到台積電參訪

相關新聞

國民黨宣布 文傳會主委由陳以信接任

國民黨今發布黨務人事命令，原文化傳播委員會主委尹乃菁因個人生涯規畫請辭獲准，遺缺由前立法委員、現任政策會副執行長陳以信接任。

花蓮山區再現新堰塞湖 傅崐萁呼籲中央：絕不能抱持僥倖心態

去年花蓮馬太鞍堰塞湖溢流事件後，林保署持續進行例行監測，周日發現，在北方的七公里處、萬里溪上游，疑似新增一處堰塞湖，面積約3公頃大，林保署對此表示，「暫無立即危險」。國民黨立委傅崐萁今天表示，這句話，花蓮人太熟悉了，面對這樣的危機，中央政府絕不能再抱持「目前沒有立即危險」的僥倖心態。

陳建仁上任中研院長第一個工作日 宣布3位副院長 2位留任蔡宜芳新任

中央研究院今日舉行副院長歡迎、歡送茶會，院長陳建仁宣布3位副院長。其中兩位副院長周美吟、彭信坤留任，另一位副院長唐堂卸任，並將於9月榮退。其留下的副院長職由分子生物研究所特聘研究員蔡宜芳接任副院長。

與陸建交3年後…宏都拉斯仍欠台灣逾133億元未還 建交大陸效益受質疑

宏都拉斯和台灣斷交、轉與中國建交3年後，宏國對台仍積欠4億2250萬美元（約新台幣133.6億元）債務未償還，且因外交轉...

賴總統喊話「不放棄合作」…在野黨發起朝野和解？學者：對鄭麗文有益

「朝野互信程度低，在野黨很難主動釋出善意！」針對總統賴清德近日在外國媒體茶敘說「不放棄尋求在野黨合作的機會」，在野黨能否主動接球？學者曲兆祥受訪時說，和解應私下請人多方協調，公開對外媒喊話恐讓在野黨更不相信賴總統…

問鼎2028？藍營總統大選熱門人選接連出國訪問 飄暗中較勁意味

國民黨潛在總統競爭者近日紛紛出國訪問！包括國民黨主席鄭麗文訪美、台中市長盧秀燕訪歐，台北市長蔣萬安訪新加坡與立法院長韓國瑜率團訪美。顯然4人都盼以出國訪問作為起手式，以增加能見度，但最終誰能出線，仍要看黨內機制與誰能獲得最多民意的肯定…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。