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與陸建交3年後…宏都拉斯仍欠台灣逾133億元未還 建交大陸效益受質疑

中央社／ 德古西加巴21日綜合外電報導
宏都拉斯和台灣斷交、轉與中國建交3年後，宏國對台仍積欠4億2250萬美元（約新台幣133.6億元）債務未償還，且因外交轉向後獲得的經濟效益有限而面臨質疑聲浪。聯合報系資料照片
宏都拉斯和台灣斷交、轉與中國建交3年後，宏國對台仍積欠4億2250萬美元（約新台幣133.6億元）債務未償還，且因外交轉向後獲得的經濟效益有限而面臨質疑聲浪。聯合報系資料照片

宏都拉斯台灣斷交、轉與中國建交3年後，宏國對台仍積欠4億2250萬美元（約新台幣133.6億元）債務未償還，且因外交轉向後獲得的經濟效益有限而面臨質疑聲浪。

媒體「中美洲360」（Centro America360）報導，宏都拉斯為尋求更大規模經濟及融資機會，於2023年和台灣斷絕外交關係，轉與中國建交。儘管台宏已斷交，宏國對台仍有4億2250萬美元欠款未還。

外交部政務次長吳志中日前證實，政府正持續向宏都拉斯追討欠款，這筆債務問題因此再度受到關注。

根據國際媒體報導，台灣一邊保持外交管道暢通，以追討雙邊多年合作期間所撥付的資金，一邊密切關注宏國與中國的關係發展。

同時，來自各產業的宏都拉斯企業家對靠攏北京所獲成果提出質疑。當宏國政府決定結束與台灣長達82年的外交關係，當局主張，和中國結盟將在投資、貿易與金融合作方面帶來新機會。

然而，企業家與分析師指出，許多當初承諾的好處並未以預期規模實現。同時，與台灣貿易往來減少，也衝擊宏都拉斯數個核心產業，包括白蝦養殖，此為宏國主要出口產品之一。

持續背負這筆債務，也對宏都拉斯政府財政構成壓力，尤其是在當局正試圖強化經濟成長、吸引新外資進入之際。

宏都拉斯中小企業主的批評也日益高漲，他們表示，中資企業進入宏國後加劇當地市場競爭，卻未帶來原先承諾的就業機會與投資。

宏都拉斯 斷交 吳志中 台灣 中國

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