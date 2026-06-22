快訊

苗栗市區民宅二樓起火搶救中 屋內父子2人逃出無大礙

中職／汶汶聲明「大家不要太擔心」 針對網路猜測也有話說

撂倒三星！SK海力士躍南韓市值王 從差點破產的銅板股上演最強逆轉勝

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統喊話「不放棄合作」…在野黨發起朝野和解？學者：對鄭麗文有益

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
針對賴總統近日跟外國記者表達想努力讓朝野和解，有學者認為鄭麗文可接球，緩解反美疑慮，但也有學者質疑這只是「告洋狀」。聯合報資料照，記者林澔一／攝影
針對賴總統近日跟外國記者表達想努力讓朝野和解，有學者認為鄭麗文可接球，緩解反美疑慮，但也有學者質疑這只是「告洋狀」。聯合報資料照，記者林澔一／攝影

「朝野互信程度低，在野黨很難主動釋出善意！」針對總統賴清德近日在外國媒體茶敘說「不放棄尋求在野黨合作的機會」，在野黨能否主動接球？學者曲兆祥受訪時說，和解應私下請人多方協調，公開對外媒喊話恐讓在野黨更不相信賴總統；但學者陳俐甫受訪時則認為，朝野和解可降低對藍主席鄭麗文的反美疑慮。

賴總統自謂曾釋出善意

總統賴清德近日在國際媒體茶敘上說，他曾試圖邀請在野黨領袖聽取國安簡報，但遭到在野黨主席婉拒；今年春節他也曾召集五院，當時立法院長韓國瑜盼能邀請他到國會進行國情報告，他本希望這是朝野互動甚至合作的第一步，但仍然沒有順利進行，但他不會改變、也不會放棄尋求在野黨合作的努力。

面對賴總統釋出的善意，有人認為在野黨也可主動邀請賴總統進行朝野對話，讓雙方能確實和解。

鄭能化解反美疑慮

對此，真理人文資訊學系助理教授陳俐甫受訪時表示，賴總統曾說要喝「和解咖啡」，但遭民眾黨主席黃國昌婉拒，後來想說談「國防」，比較高層級的議題可以讓在野黨主席一起交流、繞過國會，但國民黨當時有立委訪中，民眾黨還有司法案件，因此也沒有成功。

「其實朝野對談對國民黨主席鄭麗文來說是有好處的！」陳俐甫分析，由於鄭麗文此次訪美可能被美方打臉，且接待層級恐比台中市長盧秀燕與立法院長韓國瑜低，顯示美方並不信任她，若她能與賴清德見面，不只有助打消美國對她「親中」的疑慮，也有助在黨內爭取其他人支持。且若只有藍綠主席見面，白就會被邊緣化，藍若願意與賴會面的話，白自然會跟上。

陳俐甫指出，在野黨是否要主動公開向賴總統喊話，安排朝野對談？這就要考驗鄭麗文的政治智慧，面對黨內2028年競爭、美方的壓力，若能藉由朝野會面、通過無人機法案等方式化解美方疑慮，對她來說好處頗多。

和解應私下協調

「和解不應該是只有對外喊話！」文化國發所兼任教授曲兆祥受訪時指出，如果公開遞出橄欖枝，對方會認為有「疑慮」，最好背後先有化解的動作，例如找兩黨都可接受的人先初步洽談，最後一步步才舉行政黨領袖峰會等。如今，賴總統在國際媒體茶敘這樣說，比較像是「告洋狀」，凸顯「不是我不理在野黨，是他們不理我」，看來並未打算緩和朝野對立。

曲兆祥分析，民進黨是執政黨，握有大量行政資源、其實是可以掌握主動權的，賴總統若能設法了解在野黨在乎的議題，不見得完全沒有和解的機會。例如賴政府就有採納中選會藍白的提名名單，但監察院就沒有，這27個被提名人恐怕就很難通過。他直言，公開對外國記者說這些話，對朝野和解於事無補。

【更多精采內容，詳見

鄭麗文 韓國瑜 曲兆祥 國民黨

延伸閱讀

民進黨團呼籲在野 速通過無人機預算

問鼎2028？藍營總統大選熱門人選接連出國訪問 飄暗中較勁意味

賴總統與國際媒體茶敘 讓世界看見真實民主的台灣

新聞眼／藍二后一王相繼訪美 競合浮現

相關新聞

國民黨宣布 文傳會主委由陳以信接任

國民黨今發布黨務人事命令，原文化傳播委員會主委尹乃菁因個人生涯規畫請辭獲准，遺缺由前立法委員、現任政策會副執行長陳以信接任。

花蓮山區再現新堰塞湖 傅崐萁呼籲中央：絕不能抱持僥倖心態

去年花蓮馬太鞍堰塞湖溢流事件後，林保署持續進行例行監測，周日發現，在北方的七公里處、萬里溪上游，疑似新增一處堰塞湖，面積約3公頃大，林保署對此表示，「暫無立即危險」。國民黨立委傅崐萁今天表示，這句話，花蓮人太熟悉了，面對這樣的危機，中央政府絕不能再抱持「目前沒有立即危險」的僥倖心態。

陳建仁上任中研院長第一個工作日 宣布3位副院長 2位留任蔡宜芳新任

中央研究院今日舉行副院長歡迎、歡送茶會，院長陳建仁宣布3位副院長。其中兩位副院長周美吟、彭信坤留任，另一位副院長唐堂卸任，並將於9月榮退。其留下的副院長職由分子生物研究所特聘研究員蔡宜芳接任副院長。

與陸建交3年後…宏都拉斯仍欠台灣逾133億元未還 建交大陸效益受質疑

宏都拉斯和台灣斷交、轉與中國建交3年後，宏國對台仍積欠4億2250萬美元（約新台幣133.6億元）債務未償還，且因外交轉...

賴總統喊話「不放棄合作」…在野黨發起朝野和解？學者：對鄭麗文有益

「朝野互信程度低，在野黨很難主動釋出善意！」針對總統賴清德近日在外國媒體茶敘說「不放棄尋求在野黨合作的機會」，在野黨能否主動接球？學者曲兆祥受訪時說，和解應私下請人多方協調，公開對外媒喊話恐讓在野黨更不相信賴總統…

問鼎2028？藍營總統大選熱門人選接連出國訪問 飄暗中較勁意味

國民黨潛在總統競爭者近日紛紛出國訪問！包括國民黨主席鄭麗文訪美、台中市長盧秀燕訪歐，台北市長蔣萬安訪新加坡與立法院長韓國瑜率團訪美。顯然4人都盼以出國訪問作為起手式，以增加能見度，但最終誰能出線，仍要看黨內機制與誰能獲得最多民意的肯定…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。