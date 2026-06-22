賴總統喊話「不放棄合作」…在野黨發起朝野和解？學者：對鄭麗文有益

「朝野互信程度低，在野黨很難主動釋出善意！」針對總統賴清德近日在外國媒體茶敘說「不放棄尋求在野黨合作的機會」，在野黨能否主動接球？學者曲兆祥受訪時說，和解應私下請人多方協調，公開對外媒喊話恐讓在野黨更不相信賴總統；但學者陳俐甫受訪時則認為，朝野和解可降低對藍主席鄭麗文的反美疑慮。

賴總統自謂曾釋出善意

總統賴清德近日在國際媒體茶敘上說，他曾試圖邀請在野黨領袖聽取國安簡報，但遭到在野黨主席婉拒；今年春節他也曾召集五院，當時立法院長韓國瑜盼能邀請他到國會進行國情報告，他本希望這是朝野互動甚至合作的第一步，但仍然沒有順利進行，但他不會改變、也不會放棄尋求在野黨合作的努力。

面對賴總統釋出的善意，有人認為在野黨也可主動邀請賴總統進行朝野對話，讓雙方能確實和解。

鄭能化解反美疑慮

對此，真理人文資訊學系助理教授陳俐甫受訪時表示，賴總統曾說要喝「和解咖啡」，但遭民眾黨主席黃國昌婉拒，後來想說談「國防」，比較高層級的議題可以讓在野黨主席一起交流、繞過國會，但國民黨當時有立委訪中，民眾黨還有司法案件，因此也沒有成功。

「其實朝野對談對國民黨主席鄭麗文來說是有好處的！」陳俐甫分析，由於鄭麗文此次訪美可能被美方打臉，且接待層級恐比台中市長盧秀燕與立法院長韓國瑜低，顯示美方並不信任她，若她能與賴清德見面，不只有助打消美國對她「親中」的疑慮，也有助在黨內爭取其他人支持。且若只有藍綠主席見面，白就會被邊緣化，藍若願意與賴會面的話，白自然會跟上。

陳俐甫指出，在野黨是否要主動公開向賴總統喊話，安排朝野對談？這就要考驗鄭麗文的政治智慧，面對黨內2028年競爭、美方的壓力，若能藉由朝野會面、通過無人機法案等方式化解美方疑慮，對她來說好處頗多。

和解應私下協調

「和解不應該是只有對外喊話！」文化國發所兼任教授曲兆祥受訪時指出，如果公開遞出橄欖枝，對方會認為有「疑慮」，最好背後先有化解的動作，例如找兩黨都可接受的人先初步洽談，最後一步步才舉行政黨領袖峰會等。如今，賴總統在國際媒體茶敘這樣說，比較像是「告洋狀」，凸顯「不是我不理在野黨，是他們不理我」，看來並未打算緩和朝野對立。

曲兆祥分析，民進黨是執政黨，握有大量行政資源、其實是可以掌握主動權的，賴總統若能設法了解在野黨在乎的議題，不見得完全沒有和解的機會。例如賴政府就有採納中選會藍白的提名名單，但監察院就沒有，這27個被提名人恐怕就很難通過。他直言，公開對外國記者說這些話，對朝野和解於事無補。

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