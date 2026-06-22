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美國智庫倡和平 鄭麗文：我百分百確認訊息有傳達給川普知道

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文今接受「中午來開匯」網路專訪。圖／CNEWS匯流新聞網提供
國民黨主席鄭麗文今接受「中午來開匯」網路專訪。圖／CNEWS匯流新聞網提供

國民黨主席鄭麗文結束訪美行後，今接受網路節目專訪表示，台灣可成和平締造者，不只消極不做麻煩製造者，也不會被動變成大國博弈的籌碼，而美國角色至關重要；她也透露，自己在美國智庫有向美國總統川普傳達訊息，「我可以百分之百確定川普知道。」

鄭麗文今接受「中午來開匯」網路節目專訪。談及日前赴美訪問成果。鄭麗文表示，她知道美國累積了超過10年的對中國的敵視、反中，但美國可以扮演更關鍵的角色，川普若在他剩下的任期中，締造東亞的和平繁榮，他不但是美國最偉大的總統，會是這個世紀最偉大的領袖。

鄭麗文提到，她在紐約智庫「亞洲協會（Asia Society）」座談，對方問她，你覺得川普總統有什麼可以跟你學習的？她說「學習」不敢當，但是她有訊息要傳達給川普，也知道這個訊息已經傳達到了，「我在Asia Society的這一番談話，我可以百分之百確定川普總統知道。」

而針對行政院提出「國防自主無人載具採購特別條例」，鄭麗文日前透露，美專家建議國民黨自提黨版，她已請智庫研擬提黨版的可行性。鄭麗文表示，國民黨一直以來的立場都是支持國防自主、支持無人機產業，也有台中立委想爭取無人機產業到台中，「國民黨從沒改變」。

不過，鄭麗文說，民進黨的合作廠商問題一大堆，中間可能有很多違反財政紀律、立法原則、貪腐弊案等「吃相難看」。她說，國防自主政策很重要，國民黨又不希望一直無限拖延下去，只好「雞婆」，未來除了與黨團討論，也會與專家嚴肅討論這個可能性。她認為，這本來就不該透過特別預算處理，應該回歸正常的年度預算，因為公務預算本來就有包括國防自主預算。

此外，鄭麗文先前在「經濟學人」專訪提到，「如果台灣沒有宣布獨立而被中共武力犯台，國民黨將還擊」，被解讀是為年底選舉修正說法。鄭麗文表示，她在前面解釋很多，台海的兵兇戰危其實可以避免，關鍵就是九二共識，也有說明，九二共識的兩岸同屬一中，符合中華民國憲法。可是對方還是問，萬一這樣，大陸還是要打呢？她才說「人家都打來了，我們當然反擊啊！不然呢？」

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