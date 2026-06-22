侯友宜芝加哥見美方政商代表 盼深化台美智慧製造供應鏈合作

新北市長侯友宜率市府團隊及新北智慧製造業者赴美國芝加哥參加2026北美自動化技術展，並於展會登場前舉辦新北交流晚宴，與美國商務部、AIT、伊利諾州及芝加哥政要、僑界代表與產業夥伴面對面交流，希望深化台美產業連結，協助新北企業拓展北美市場。

侯友宜表示，芝加哥長期以來是美國製造業、物流與供應鏈發展的重要城市，也是工業創新與產業轉型的重要基地。面對全球供應鏈重組，以及AI與智慧製造快速發展，台灣與美國在創新、科技與產業合作上具有良好的互補基礎。

侯友宜指出，新北市是台灣重要的製造與科技城市，擁有完整ICT產業基礎，並形成電子、通訊、智慧製造等產業聚落，登記企業超過32萬家。這次隨團赴美的20家新北企業，不只展示技術與產品，更期待與美國夥伴建立長期、穩定且互信的合作關係，共同打造更具韌性、更有效率的供應鏈合作模式。

新北市府表示，本次新北市率團赴美參與北美自動化技術展，除協助在地企業拓展國際商機，也透過拜會、參訪及產業交流，鏈結北美智慧製造與自動化供應鏈資源。市府將持續扮演企業走向國際市場的後盾，提升新北產業國際能見度。

今晚出席貴賓包括美國商務部代表、AIT代表、伊利諾州州參議員Willie Preston、芝加哥市議員暨友台連線共同主席Raymond Lopez、芝加哥市議員暨友台連線共同主席Scott Waguespack；FANUC副總裁Lou Finazzo、鴻海科技集團美國區企業公共及政府事務負責人Robert Schlaeger及首席顧問蔡啓庚、Acme Manufacturing市場與傳播總監John McGrane、Persona AI副總裁Brian Davis；僑務委員邱垂洸、林俊光、盧蔓菁，以及北美台灣商會聯合總會名譽總會長陳世修、科技長傅昶璁、台灣事務委員會主委楊禮朱。