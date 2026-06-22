問鼎2028？藍營總統大選熱門人選接連出國訪問 飄暗中較勁意味

國民黨潛在總統競爭者近日紛紛出國訪問！包括國民黨主席鄭麗文訪美、台中市長盧秀燕訪歐，台北市長蔣萬安訪新加坡與立法院長韓國瑜率團訪美。顯然4人都盼以出國訪問作為起手式，以增加能見度，但最終誰能出線，仍要看黨內機制與誰能獲得最多民意的肯定。

近日藍營幾位重量級政治人物紛紛出訪，包括鄭麗文訪美、盧秀燕訪歐，蔣萬安赴新加坡領獎，立法院長韓國瑜也率團訪美，4人都被點名是國民黨2028年總統大選熱門人選。

鄭麗文2028有想像空間

國民黨主席鄭麗文不只訪美，之前訪中還見到了中國國家主席習近平，達成睽違10年的國共兩黨領導人會面成就，加上訪美後表示「美方接待規模史無前例，而成果也是超乎預期，」且先前受訪時雖說「沒有想那麼遠」，但始終未將參選可能性說死，讓外界多了不少想像空間。

盧秀燕近來面對媒體也說，現在最重要的工作就是要把市政做好，以及年底2026大選能輔選成功。盧秀燕從去年國民黨選黨主席時，就頻頻被外界點名是2028年潛在人選，她當時雖以「媽媽會留在家」、專注市政為由不參選，但她在年初訪美時也帶回美方對《國防特別條例》的看法，許多發言具有總統候選人高度，多位藍委也表達力挺，看來仍有挑戰總統大位的實力。

韓有立法院長高度

立法院長韓國瑜近來在總預算、《國防特別條例》的法案協調間多方奔走，還曾因為國民黨副主席季麟連失言要開除他黨籍的一番話，獲得多位藍委力挺，在民間也仍有大量韓粉熱情依舊，以立法院長的高度獲得許多民眾的支持，也有望繼2020年之後再次嘗試挑戰大位。

蔣萬安近來則因為在廢除監察院、能源議題、少子女化、人口高齡等議題都勇於與中央進行辯駁，任內也有大巨蛋啟用、免費營養午餐、「生生喝鮮奶」無菸城市、降低育兒家庭工時負擔等政績與政策，加上近日受訪時還宣布明年要啟動「無人自駕公車」試營運，不只對連任台北市長有信心，更被許多人賦予挑戰2028總統大位的期待。

需有明確初選制度

對此，前立委郭正亮分析，韓國瑜和鄭麗文的身分最方便參選，因為韓國瑜是立法院現任院長，比較能「順手選」；盧秀燕則有「卸任後怎麼辦」的問題；但只要國民黨先定好、明確初選制度，很多人來選都沒關係。

2028年的國民黨總統候選人之戰雖尚未正式開打，但從近日的出國訪問，似有暗中較勁的意味。

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