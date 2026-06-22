蔣萬安三階段廢監院被打槍？鄭麗文：目前沒有任何推動修憲計畫

台北市長蔣萬安日前拋出三階段推動修憲廢除監察院想法，國民黨內仍有雜音。國民黨主席鄭麗文今天表示，修憲門檻太高，國民黨目前沒有要推動任何修憲的計畫。

鄭麗文今接受「中午來開匯」網路節目專訪指出，大家都知道要修憲門檻高，要修憲通過幾乎不可能，若要廢除監察院，必須要修憲，「所以它不會是我們現在要去推動的優先議題。」

鄭麗文說，過去的確黨內曾有人主張要廢除監察院、或者改變五權憲法，這並不是很新鮮的事情，但是因為修憲的門檻真的太高了，她是一個很務實的政治人物，不可能真的去推動，只是讓大家表表態。

鄭麗文表示，民進黨跳票的可多了，以前說萊豬是毒豬，後來不是逼全台灣人吃萊豬？民進黨支持者有因為這樣覺得自己被騙了嗎？民進黨說一套做一套的可多了，國民黨是可以再一次戳破民進黨的謊言、前後不一致，他們很多的主張就是換了位置就換了腦袋，這當然都是可以討論的。但她認為，目前國民黨並沒有要推動任何修憲的計畫。