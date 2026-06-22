綠營支持廢監院 李彥秀反嗆：不要說一套 做一套

距離2026九合一選舉不到半年，六都選戰輪廓逐漸成形。對民進黨而言，最大隱憂並非台北市或其他縣市，而是新北與高雄兩大戰區出現的反差發展。一邊是自升格以來始終由國民黨執政的新北市，黨內評估，認為蘇巧慧仍保有一戰空間；另一方面則是長年被視為綠營本命區的高雄市，賴瑞隆雖在黨內初選勝出，卻遲遲未能完全整合地方勢力，面對國民黨柯志恩持續追趕，讓綠營內部警訊頻傳。

2026-06-22 13:30