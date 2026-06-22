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綠營支持廢監院 李彥秀反嗆：不要說一套 做一套
民進黨立法院黨團總召蔡其昌今天表示，「民進黨過去到現在都主張廢除考試院及監察院，期待藍白支持利用這一次把考監院廢除。」對此，國民黨立委李彥秀表示，請蔡其昌立刻建議賴清德總統撤回27位監委提名，不要說一套、做一套。
李彥秀說，嘴上說廢監院，人事案卻是提好提滿，成為綠營的酬庸院；即使不撤回名單，也請民進黨委員在監院人事案審查時，與在野黨一起投下「否決票」，實質達到「凍結」監察院的目標，大家一起來幫民進黨實現承諾。
李彥秀指出，目前在立法院「廢監察院」修憲提案，有民進黨陳亭妃等委員及羅智強與黃國昌共同提案版本，而且都經過一讀交付「修憲委員會」審查，請賴清德總統公開宣示廢監院的政治承諾，撤回監委提名名單，朝野就可以立即啟動協商，組成立院「修憲委員會」審查相關修憲提案。
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