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世足運彩抽獎同組號碼疑6度中獎 王鴻薇：又見數學奇蹟？

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世足熱運彩抽獎疑有同組號碼中獎6次 王鴻薇：運動部踹共

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片

世界盃足球賽近日席捲全台，為此台灣運彩也舉辦抽獎相關活動「蘋果日日抽」，只要實體投注滿千元登錄，就可以天天抽大獎。對此，國民黨立委王鴻薇表示，此次活動出現一組電話短短幾天就中了6次獎，中獎機率實在高的嚇人。

王鴻薇說，她也同時就手機末三碼不同排列組合了解狀況，並且排除了只中兩個的狀況（大約7組）。發現以下幾組電話都有可能高度重複中獎，分別是0983***927（6次）、0918***369（4次）、0917***888（3次）、0911***199(3次)、0978***458(3次)。如果都是同號碼，恐怕又是一次數學上的奇蹟。

王鴻薇指出，去年她就踢爆過，財政部抽獎宣導活動發生4人重複中大獎，引發爭議，當時財政部「雲端種樹趣 e起集點樹」網路活動吸引9萬多人參加，抽獎共有3期，但網友比對各期中獎名單，發現iPhone、iPad等主要大獎中，有4人重複中獎「重複得獎率之高，可以申請金氏世界紀錄」。結果財政部調查結果卻是「查無不法」，卻也重傷公信。

王鴻薇呼籲運動部，調查這幾個中獎名單，並提供活動參加人數，也了解一下是不是有系統漏洞或爭議，出來向國人說明。

王鴻薇 運動部 iPhone 世足運彩

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