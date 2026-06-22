巴拉圭上巴拉那省議長訪台 瞭解台灣經貿公衛發展

「台巴智慧科技園區」所在地、巴拉圭上巴拉那省議長索利亞率團訪台，期間將地方政府、國貿署、健保署、國合會以及各經濟及文化設施，實地瞭解台灣經貿、科技及公衛等發展現況。

外交部上午發布新聞稿指出，巴拉圭上巴拉那省（Alto Paraná）省議長索利亞（Gustavo Soria，另譯：索立亞）應政府邀請率省議會第一政治秘書、省議員費瑞拉（Julia Ferreira，另譯：費蕾菈）及省議員阿瓦洛斯（Carlos Ávalos，另譯：阿瓦洛），於21日至25日訪台，外交部表達誠摯歡迎。

外交部說明，訪團將拜會台北市議會、宜蘭縣政府、經濟部國際貿易署、衛生福利部中央健保署及財團法人國際合作發展基金會，以及參訪新竹科學園區、國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區、國立故宮博物院及自由廣場等重要經濟及文化設施，實地瞭解台灣經貿、科技、公衛及地方治理等各領域發展現況。

外交部表示，台灣與巴拉圭邦誼篤睦，兩國中央及地方政府長期在各領域合作密切，成效廣獲各界肯定。上巴拉那省是巴拉圭對外貿易樞紐，不僅是旅巴台僑主要僑居及經商地，也是「榮邦計畫」中「台巴智慧科技園區」所在地。

目前台灣正透過政府政策結合民間力量，以公私協力方式帶動巴國當地產業轉型及促進台商開拓海外市場，進而帶動地方經濟發展並創造就業機會，實現賴總統「經濟日不落國」願景。