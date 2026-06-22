營養午餐專法綠委3度提散會後發文支持 羅智強：人前手牽手、人後下毒手

立法院教育及文化委員會日前通過「幼兒教育及照顧法、電競專法、營養午餐專法」初審，但在審查法案期間，民進黨立委卻三度提散會動議。對此，國民黨立委羅智強強調，民進黨立委提散會動議後，還在臉書發文支持「營養午餐專法」，這是「人前手牽手、人後下毒手」。

羅智強表示，賴清德總統日前說支持搶救少子化，民進黨立委卻三度要求散會審查「幼兒教育及照顧法」，還好民進黨懶惰動員不力，散會動議沒有成功，才能讓國民黨召委羅廷瑋將「幼照法」送出委員會。

針對立院各委員會今天都排考察，羅智強說，他肯定民進黨召委伍麗華排教文委員會考察，還要肯定民進黨立委鍾佳濱到印尼雅加達考察。他強調，許多東南亞台商都跟他說鍾佳濱經常到各國關心台商。他肯定鍾佳濱並說，當然要加強與台商的聯絡，但國民黨立委去參加活動就被說禍國殃民，民進黨需要如此「雙標」嗎？

羅智強說，不管國內、國外考察，本來就是立委工作項目之一，羅廷瑋為了審查「營養午餐專法」特地安排到全世界專法做最好的日本進行考察，且全部費用都自費，連在考察途中吃一餐375日圓也都是自費。民進黨卻開記者會說，這是公費考察，這叫薪水小偷。

羅智強說，將來通過這三大法案的時候，民進黨一定會出來放鞭炮收割，這就是民進黨的雙標面孔 。