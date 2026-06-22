國民黨宣布 文傳會主委由陳以信接任

國民黨今發布黨務人事命令，原文化傳播委員會主委尹乃菁因個人生涯規畫請辭獲准，遺缺由前立法委員、現任政策會副執行長陳以信接任。

國民黨表示，陳以信具備深厚國際事務、政策研究與媒體溝通歷練，曾任第十屆立法委員、總統府發言人、國民黨發言人兼文化傳播委員會副主任委員、國際事務部主任、海外部主任及政策會副執行長等職務，長期參與國家政策、國際交流與公共論述工作；學術方面畢業於國立台灣大學政治學系，並取得英國倫敦大學亞非學院經濟學博士學位，曾於英國劍橋大學及倫敦大學從事研究工作。

國民黨表示，當前台灣面臨國際局勢快速變動與國內重大政策挑戰，期待借重陳以信在政策論述、國際事務及媒體傳播方面的專業與經驗，進一步整合黨內政策溝通能量，強化對外論述與社會對話，讓國民黨的主張更有效傳達給社會大眾。