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影／頻遭點名2028 蔣萬安：現階段最重要的是專心推動市政

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
台北市長蔣萬安（中）表示，日前已在市政會議拍板敬老愛心卡將打造為「健康生活卡」的施政目標，台北敬老卡要持續擴大、升級，也樂見其他縣市與台北攜手，一同推動，讓長輩樂活慢老。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安（中）表示，日前已在市政會議拍板敬老愛心卡將打造為「健康生活卡」的施政目標，台北敬老卡要持續擴大、升級，也樂見其他縣市與台北攜手，一同推動，讓長輩樂活慢老。記者邱德祥／攝影

台北市政府今天在萬華老人服務中心舉辦「115年 九九共好 愛在重陽」記者會，由蔣萬安市長宣布115年重陽禮金領取時程及多項敬老卡升級措施，包含7月起每每月點數將提升至600點、用途再擴大，更邀請退休後勇闖日本遊學、征服朝聖之路且擁有30餘張專業證照的「老頑童」劉孟德先生現身說法，展現人生下半場依然可以精彩無比的精神。此外現場也設置重陽禮金線上匯款及敬老健康守護專案互動區。

115年重陽敬老禮金持續優化領取便利性，可使用線上登記匯款領取，首波將在9月1日撥款入帳，即日起至8月14日前可至社會局網站線上填寫或至各區公所填寫匯款同意書。敬老卡「靠卡領取」，自9月7日至9月18日期間至台北捷運各車站悠遊卡加值機、四大超商或美廉社，靠卡「嗶」一下，禮金直接儲值進敬老卡。親領敬老金則在10月15日至10月17日依照各區公所公布的時間地點領取，長輩朋友可透過喜歡的方式領取重陽敬老禮金。

台北市的老卡使用範疇已居全國之冠，可暢行於12項交通運具、71處台北市立聯合醫院門診，蔣萬安表示，日前已在市政會議拍板敬老愛心卡將打造為「健康生活卡」的施政目標，台北敬老卡要持續擴大、升級，也樂見其它縣市與台北攜手，一同推動，讓長輩樂活慢老。115年7月起將每月點數調高到600點、門診掛號費增加關渡及萬芳2處市立醫院、推出市立聯合醫院「敬老健康守護專案」補助部分健檢項目(包含癌症、心血管檢查)，及YouBike2.0E電輔車前30分鐘免費等多項新措施。

隨著2028總統大選話題逐漸升溫，台北市長蔣萬安近來頻頻被外界點名為國民黨可能人選之一，尤其在拋出廢除監察院等議題後，更被解讀已從市政層面跨足國政討論。面對相關揣測，蔣萬安上午出席台北市敬老卡升級活動前受訪時，再度重申立場表示，自己一再強調，現階段最重要的工作就是專心推動市政，並全力爭取市民支持連任，完全沒有想2028的事情，對於賴清德總統推動「團結十講」，蔣萬安也喊話，希望賴總統加油，團結不只是要說到，更要做到。

台北市長蔣萬安（中）今天宣布115年重陽禮金領取時程及多項敬老卡升級措施，包含7月起每每月點數將提升至600點。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安（中）今天宣布115年重陽禮金領取時程及多項敬老卡升級措施，包含7月起每每月點數將提升至600點。記者邱德祥／攝影

台北市長蔣萬安今天宣布115年重陽禮金領取時程及多項敬老卡升級措施。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安今天宣布115年重陽禮金領取時程及多項敬老卡升級措施。記者邱德祥／攝影

台北市長蔣萬安今天宣布115年重陽禮金領取時程及多項敬老卡升級措施。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安今天宣布115年重陽禮金領取時程及多項敬老卡升級措施。記者邱德祥／攝影

台北市長蔣萬安（中）今天出席萬華老人服務中心舉辦的「115年 九九共好 愛在重陽」記者會，會前受訪強調現階段最重要的工作就是專心推動市政。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安（中）今天出席萬華老人服務中心舉辦的「115年 九九共好 愛在重陽」記者會，會前受訪強調現階段最重要的工作就是專心推動市政。記者邱德祥／攝影

蔣萬安 敬老卡 台北 總統大選

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