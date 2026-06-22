蔡其昌要民眾黨找傅崐萁討論修憲廢監院 白委嗆綠提修憲一定支持到底

總統府先前公布第7屆監委提名名單，監察院存廢議題再掀社會討論。民眾黨立委陳昭姿今天說，民進黨向來主張三權分立，然而執政以後就直接轉彎，經常都是民眾黨幫忙實現，政黨本來就可以透過議題合作，「你們提出修憲法案，民眾黨一定支持到底。」

第6屆監察委員任期即將屆滿，總統府先前公布第7屆監委提名名單，台北市長蔣萬安、民眾黨立法院黨團接連喊出修憲廢除監察院。民進黨立法院黨團總召蔡其昌今天表示，民進黨過去到現在都主張廢除監察院，「拜託民眾黨趕快跟國民黨團總召傅崐萁討論。」

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，針對蔡其昌的說法，陳昭姿受訪時表示，廢除監察院是民眾黨的主張，也是民進黨長期以來的主張，「很遺憾經常都是民眾黨在執行民進黨當年的主張理想，一旦在朝就直接轉彎。」

陳昭姿說，既然執政黨提出這樣的主張，政黨之間本來就可以透過議題合作，「就請民進黨提出修憲法案，民眾黨一定支持到底。」