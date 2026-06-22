立法院長韓國瑜率團訪美 盧秀燕祝福：不只是台美雙方國會外交

立法院長韓國瑜昨晚率跨黨派立委啟程訪美，台中市長盧秀燕派副市長鄭照新送機。盧秀燕上午受訪時說，這不只是台美雙方國會的一次重要的外交，更重要的是，也希望能夠鞏固台美的情誼。

盧秀燕說，韓國瑜代表立法院應美國國會邀請出訪，是很重要的國會外交，預祝成功。昨天早上她有跟他碰面，昨天晚上也請副市長鄭照新送機，代表祝福他的國會外交能順利成功。

她說，韓國瑜這次要去看台積電，希望這次的出訪對於台灣的晶片、半導體或者是未來的無人機產業，彼此能夠加強交流和合作。台中市是晶片的城市，也是無人機的城市，同時也是精密機械、光學和航太的城市，這些產業的發展對台中來講獲利最大，同時也希望國家和台中市的經濟都能夠更好。