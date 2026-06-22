蔡其昌：民進黨主張廢考監院沒變過 喊話民眾黨快找傅崐萁討論

總統府日前公布新一波29位監察委員提名名單，台北市長蔣萬安與民眾黨團近日喊話修憲廢除監院。民進黨團總召蔡其昌今接受廣播節目專訪，他指出民進黨過去到現在都主張廢除考試院與監察院，期待藍白這次一起支持，廢除考監院，拜託民眾黨趕快跟國民黨團總召傅崐萁討論，如果藍白不修憲，那就審查，要修憲民進黨全力支持。

蔡其昌說，民進黨過去一直主張廢考監，從民進黨在野到執政，從來沒有改變過。但修憲要超過四分之三立委席次同意，如果民進黨席次有曾達到四分之三席次卻沒廢考監，這時批評民進黨合情合理，但就算民進黨曾達超過二分之一席次國會多數，也從來沒有超過四分之三席次。

蔡其昌表示，更何況此時此刻民眾黨跟國民黨是一起的，他拜託民眾黨趕快跟傅崐萁討論，民進黨一定支持，如果三黨都同意廢除考監，那這次就可以直接廢除，期待藍白支持，利用這一次把考試院跟監察院廢除。

主持人黃暐瀚追問，為什麼現在又帶頭要提名監委？蔡其昌說，因為現在憲法規定，總統有憲法義務應依法行政，必須提出監察委員人選，由立法院來行使同意權。如果民進黨不提，反遭藍白批評賴總統違憲，因此合法、合憲是執政黨或反對黨都應該要做的事情，如果藍白不修憲，那就審查，要修憲民進黨全力支持，把考監院一次廢除。