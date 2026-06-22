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蔡其昌：民進黨主張廢考監院沒變過 喊話民眾黨快找傅崐萁討論

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民進黨團總召蔡其昌。圖／聯合報資料照片
民進黨團總召蔡其昌。圖／聯合報資料照片

總統府日前公布新一波29位監察委員提名名單，台北市長蔣萬安與民眾黨團近日喊話修憲廢除監院民進黨團總召蔡其昌今接受廣播節目專訪，他指出民進黨過去到現在都主張廢除考試院與監察院，期待藍白這次一起支持，廢除考監院，拜託民眾黨趕快跟國民黨團總召傅崐萁討論，如果藍白不修憲，那就審查，要修憲民進黨全力支持。

蔡其昌說，民進黨過去一直主張廢考監，從民進黨在野到執政，從來沒有改變過。但修憲要超過四分之三立委席次同意，如果民進黨席次有曾達到四分之三席次卻沒廢考監，這時批評民進黨合情合理，但就算民進黨曾達超過二分之一席次國會多數，也從來沒有超過四分之三席次。

蔡其昌表示，更何況此時此刻民眾黨跟國民黨是一起的，他拜託民眾黨趕快跟傅崐萁討論，民進黨一定支持，如果三黨都同意廢除考監，那這次就可以直接廢除，期待藍白支持，利用這一次把考試院跟監察院廢除。

主持人黃暐瀚追問，為什麼現在又帶頭要提名監委？蔡其昌說，因為現在憲法規定，總統有憲法義務應依法行政，必須提出監察委員人選，由立法院來行使同意權。如果民進黨不提，反遭藍白批評賴總統違憲，因此合法、合憲是執政黨或反對黨都應該要做的事情，如果藍白不修憲，那就審查，要修憲民進黨全力支持，把考監院一次廢除。

蔡其昌 監院 傅崐萁 民眾黨 民進黨

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