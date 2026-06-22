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九合一選舉倒數200天 為氣候而選團隊將走訪競選辦公室催生氣候政見

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
氣候對策協會、媽媽氣候行動聯盟今共同舉辦「為氣候而選！六都氣候政見首波彙集」記者會，呼籲22個縣市的首長候選人提出氣候政見，以回應人民對環境永續的期待。記者李柏澔／攝影
氣候對策協會、媽媽氣候行動聯盟今共同舉辦「為氣候而選！六都氣候政見首波彙集」記者會，呼籲22個縣市的首長候選人提出氣候政見，以回應人民對環境永續的期待。記者李柏澔／攝影

距離今年底的九合一選舉倒數200天，氣候對策協會、媽媽氣候行動聯盟與國際氣候團體同步，發起「為氣候而選」（Vote for Climate）倡議活動，透過與中研院合作的網路民調，建立氣候行動的民意基礎，發現台灣民眾對於淨零排放、再生能源轉型的政策有廣泛且正面的支持，其中有52.4%民眾認為，未來5年內就要為氣候變遷多付出成本。為氣候而選團隊表示，未來2個月將擴大蒐集選民意見，更會走訪各競選辦公室，敦促地方首長候選人提出氣候政見。

氣候對策協會、媽媽氣候行動聯盟今共同舉辦「為氣候而選！六都氣候政見首波彙集」記者會，「為氣候而選」團隊根據民調結果，將政見分為電動車取代燃油車、推動居家電氣化、節能家電、建置屋頂光電與儲能、綠建築相關補助、氣候變遷調適等6大類別，而根據公開資料查詢，六都主要政黨參選人當中，仍有人相關新聞掛蛋。

中研院環境變遷研究中心特聘研究員許晃雄指出，因為全球減碳進程不如預期，2050年控溫1.5℃的目標已經不可期，如果短期內無重大突破，控溫目標可能得上調到2.5至3℃。台灣與全球一樣，面臨的減碳與調適挑戰將更加龐大與急迫，台灣碳排約占全球0.7%，總量雖少，但人均量卻不低，台灣即使淨零，還是得承受高度暖化的龐大衝擊，積極的合宜調適措施的落實不能等，才能將衝擊微小化。

氣候對策協會執行長黃業棠分享民調結果，民眾最有感的是極端高溫、熱浪等，有 52.4% 民眾認為，自家在「未來5年內」就要為氣候變遷多付出成本。本次民調多個題組聚焦在「家戶電氣化」，發現有過半民眾願意將瓦斯爐換購為IH爐、瓦斯熱水器換購為熱泵熱水器，但仍考慮電費支出是否明顯低於瓦斯費。

黃業棠分析，關於民眾在意的瓦斯費支出，真實的成本可能突破大家的想像，由於電氣化設備的能源效率高於燃料燃燒的設備，像是熱泵熱水器的效率是瓦斯熱水器的3倍、電動車效率是燃油車的4倍，即使電價大約是管道瓦斯的1.5倍，但能源效率的提升下，用電的實際能源帳單反而更便宜。若政府想更真實反映電氣化的經濟優勢，就需要讓化石燃料補貼逐步退場、同時加大投資再生能源與電氣化。

本次也邀請The 2035 Initiative 民調與調查研究主任 Gabriel De Roche 跨海連線，Gabriel指出，只要成本降低，高達87%的民眾願意改造房屋或加裝隔熱設施，81%想安裝屋頂太陽能，若不考慮成本問題，更有82%的人將投資高效率家電當做首要的氣候行動。

媽媽氣候行動聯盟秘書長黃品涵表示，為氣候而選團隊在2024年便邀請前中研院環境變遷研究中心特聘研究員許晃雄合作，研擬問卷並委託中研院調查研究中心進行網路民意調查，受訪者涵蓋全台各年齡層與鄉鎮市區，有效樣本達5524份。也發現縣市首長候選人們談論AI、育兒、交通等政見，但卻沒有鮮少看到關於氣候變遷調適的政見，甚至有參選人相關政見掛蛋，選戰已進入倒數200天，呼籲22個縣市的首長參選人提出氣候政見，以回應人民對環境永續的期待。

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