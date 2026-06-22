鄭麗文訪美遭降級接待親中非主因？謝長廷：恐涉及誠信問題

國民黨主席鄭麗文此次訪美遭質疑美方接待規格降級，台日關係協會會長謝長廷21日引述日媒報導分析，他認為美國應該不會因鄭麗文立場傾中就拒見，有可能是涉及誠信問題、顧慮被利用，這些恐怕是鄭麗文自己最清楚。

謝長廷在臉書表示，鄭麗文訪美歸來，媒體不斷追問接待規格是否降等？見了幾位議員？是否連電梯遇到的也算？鄭皆以保密低調為由，模糊帶過，更助長質疑聲浪，但也有同黨立委斷言有見到美國官員云云，真相流於各說各話。

謝長廷說，立場比較中立的日本讀賣新聞倒是刊了一小則報導，值得參考。該報導大標題是「台灣 國民黨 訪米不發」，小標題是「鄭主席 大總統 要人に会えず」，譯成中文是：「台灣的國民黨訪美不順」「沒能見到總統或要人」。內容指出，鄭麗文繼4月訪中，見了習進平後，接著這次的訪美，行前表達希望見到川普總統，一方面想藉此淡化親中的形象，另一方面想成為唯一可以見到美中兩位總統的政治人物。

謝長廷表示，報導並引用美政府消息來源，指出美國國防部和國務院的承辦人（日文漢字：担当者）在華盛頓的郊外有和鄭氏會面，原來想和國家安全單位幹部會談的要求則被擱置。至於見了多少位議員？該報則引用鄭麗文在華府旅館記者會說的「九位衆參國會議員和學者」。日文的「担当者」可以譯成承辦人或窗口，可能是科員或課長，階級較低，但嚴格說起來，也是官員。

謝長廷說，在小布希總統時期，美國政府行政部門對民進黨領導人很不友善，但他2007年去訪問時，還是有見到國務院的政務次卿和國安會亞洲事務主任，所以鄭麗文如成為2028年總統候選人去訪美，至少應該可以見到這個層級。至於這次為何見不到，讀賣新聞是引用台美消息來源，說這是中國代理人的下場云，他認為美國應該不會因立場傾中就拒見，有可能是涉及誠信問題、顧慮被利用，這些恐怕是鄭麗文自己最清楚。