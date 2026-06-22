「蔣啟川連線」　黃國昌來助陣

台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川、台中市長參選人江啟臣昨晚同台出席「董事長開講粉絲見面會」新北板橋站，藍營二○二六「蔣啟川連線」相互助攻，喊出雙北台中強強聯手。

李四川胞弟涉案遭對手猛攻，李強調，人犯錯要承擔，不能因家庭有人跌倒，就抹黑都是黑道，「不要糟蹋艱苦人家庭」。

李說，回憶當年父親出門討海被扣留菲律賓一事，為了贖回船跟人，花了當時天文數字十五萬元，家裡從此背負沉重債務，父親返家後身體狀況變差仍撐起一家人生活，用身教告訴孩子，家再苦也要撐，日子再難也要負責。

他提到，蘇巧慧擁有完整選舉系統與政治資源，利用選舉機器攻擊對手家庭，窮人沒有特權、沒有後台，更不應該成為政治鬥爭的犧牲品，政府資源不應成為政治家族私產，不能一代傳一代。

蔣萬安一上台就給李四川溫暖擁抱，兩人穿同款球鞋，展現默契。

蔣也聲援台東縣長饒慶鈴，認為饒透過錄影方式替台東鳳梨釋迦農民爭取訂單，貼上統戰標籤不公平。

民眾黨主席黃國昌也站台助講說，真正應該被檢驗的是，掌握公權力後，是否曾替家人爭取特權、從國家獲取不法利益。