「蔣啟川連線」　黃國昌來助陣

聯合報／ 記者葉德正張策／新北報導

台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川、台中市長參選人江啟臣昨晚同台出席「董事長開講粉絲見面會」新北板橋站，藍營二○二六「蔣啟川連線」相互助攻，喊出雙北台中強強聯手。

李四川胞弟涉案遭對手猛攻，李強調，人犯錯要承擔，不能因家庭有人跌倒，就抹黑都是黑道，「不要糟蹋艱苦人家庭」。

李說，回憶當年父親出門討海被扣留菲律賓一事，為了贖回船跟人，花了當時天文數字十五萬元，家裡從此背負沉重債務，父親返家後身體狀況變差仍撐起一家人生活，用身教告訴孩子，家再苦也要撐，日子再難也要負責。

他提到，蘇巧慧擁有完整選舉系統與政治資源，利用選舉機器攻擊對手家庭，窮人沒有特權、沒有後台，更不應該成為政治鬥爭的犧牲品，政府資源不應成為政治家族私產，不能一代傳一代。

蔣萬安一上台就給李四川溫暖擁抱，兩人穿同款球鞋，展現默契。

蔣也聲援台東縣長饒慶鈴，認為饒透過錄影方式替台東鳳梨釋迦農民爭取訂單，貼上統戰標籤不公平。

民眾黨主席黃國昌也站台助講說，真正應該被檢驗的是，掌握公權力後，是否曾替家人爭取特權、從國家獲取不法利益。

黃國昌 江啟臣 李四川 蔣萬安

延伸閱讀

蔣萬安批綠營抹黑 喊話雙北攜手打造台灣發展雙引擎

江啟臣提「旗艦城市」願景 台中要與雙北共組台灣旗艦隊

李四川、蔣萬安、江啟臣合體造勢 打造跨域交流 結盟共享三城格局

鳳梨釋迦延燒…沈伯洋稱應幫行銷到無政治前提國家 蔣萬安說話了

相關新聞

韓國瑜率團訪美 要完成四大目標

立法院長韓國瑜昨晚率跨黨派立委啟程訪美。韓國瑜在桃機表示，希望達成深化台美國會合作、祝賀美國二百五十周年國慶、搭乘台北飛華盛頓直航班機，及關心台積電在美發展等四大目標。

「蔣啟川連線」　黃國昌來助陣

台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川、台中市長參選人江啟臣昨晚同台出席「董事長開講粉絲見面會」新北板橋站，藍營二○二六「蔣啟川連線」相互助攻，喊出雙北台中強強聯手。

新聞眼／藍二后一王相繼訪美 競合浮現

繼台中市長盧秀燕、國民黨主席鄭麗文先後訪問華府，立法院長韓國瑜昨率朝野立委啟程訪美。國民黨「二后一王」分進合擊拚外交，雖然出訪性質與目的不同，但圍繞角逐二○二八大位的隱形競合已經浮上檯面。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。