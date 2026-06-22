新聞眼／藍二后一王相繼訪美 競合浮現

繼台中市長盧秀燕、國民黨主席鄭麗文先後訪問華府，立法院長韓國瑜昨率朝野立委啟程訪美。國民黨「二后一王」分進合擊拚外交，雖然出訪性質與目的不同，但圍繞角逐二○二八大位的隱形競合已經浮上檯面。

韓國瑜此行應美國參眾兩院友台小組聯名邀請，是美方主動遞出的橄欖枝；盧秀燕三月以深化城市交流、關心僑胞及鞏固台美情誼為由出訪；鄭麗文六月的訪美則是表達參訪意願、黨內設法安排，儘管美方對鄭麗文高度好奇，仍可從會晤官員的層級說明美方態度取向。

姑且不論規格，相對鄭麗文政黨外交、盧秀燕城市外交，韓國瑜對美展示的，不是國民黨或台中市立場，而是台灣跨黨派的集體意志，國會外交讓他得以「代表國會民意」的高度與美方互動，恰好觸及美方在意的立院對軍購立場。

鄭麗文訪美期間聚焦鄭習會闡述「和平避戰」思維，同時重申國民黨並未反對軍購；但美方旋即邀約韓國瑜並給予高規格待遇，似乎顯示美方對於最大在野黨主席的釋疑尚未埋單。值得注意的是，除了藍白立委前往桃機送行，台中市副市長鄭照新昨也現身表達祝福，從先前盧韓兩人對軍購版本相近的態度來看，也引發「盧韓結盟」的聯想。

盧鄭韓三人相繼訪美，外界不免對美方接待規格品頭論足，但真正戰場仍是年底選戰成績，以及誰能提出主流民意支持的論述，爭取多數選民認同。