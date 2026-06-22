韓國瑜率團訪美 要完成四大目標

聯合報／ 記者鄭媁黃仲明劉懿萱陳柄亦林銘翰／連線報導
立法院長韓國瑜（中）昨晚率跨黨派立委團啟程訪美。記者黃仲明／攝影
立法院長韓國瑜（中）昨晚率跨黨派立委團啟程訪美。記者黃仲明／攝影

立法院長韓國瑜昨晚率跨黨派立委啟程訪美。韓國瑜在桃機表示，希望達成深化台美國會合作、祝賀美國二百五十周年國慶、搭乘台北飛華盛頓直航班機，及關心台積電在美發展等四大目標。

韓國瑜表示，這次受美國參、眾兩院友台小組邀請，他率領三個黨派的立委推動國會交流，與美方議員就國家安全、選區治理，以及美台國會未來深化合作、聯繫跟交流方式等方面交換意見。他並提到，台北與華盛頓之間將有直航航班，訪問團這次回來就是搭乘第一班直航班機回來，代表台美間各種交流的進一步深化。

韓國瑜也說，台積電在美國投資將近五年，海內外同胞共同關切在亞利桑那州的設廠，訪問團除拜會台積電，也會跟台積電員工交談，希望他們在美國工作、生活各方面都能順暢。

立法院副院長江啟臣到場送行表示，「院長親自出馬進行國會外交，重要性、影響力絕對夠深夠遠」。台中市副市長鄭照新代表市長盧秀燕前往送機，他受訪時表示，期待韓院長跟美方溝通順利，一切成功。

國民黨立委李彥秀預期，韓國瑜此行將向美國智庫及相關部門傳達「台海穩定對地緣政治穩定的重要性」及「朝野對購買先進防禦性武器的支持」。民進黨立委陳冠廷說，朝野立委此次訪美，是台灣民主政治成熟的重要展現。

隨團的國民黨立委賴士葆說，民進黨政府長期釋放錯誤訊息，此行是為讓美國聽到不一樣的聲音。

韓國瑜 台積電 華盛頓 鄭照新 盧秀燕

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