快訊

黑潮發電先驅、前海委會副主委陳陽益辭世 享壽71歲

中東戰爭何時終止？卡達證實美伊在瑞士展開談判

缺人也缺錢 延後退休成全球趨勢？德韓擬提高退休年齡

聽新聞
0:00 / 0:00

影／韓國瑜率跨黨派立委赴美訪問 深化台美國會合作…也到台積電參訪

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
立法院長韓國瑜今晚率跨黨派立委團啟程訪美，出發前在桃機合照留念。記者黃仲明／攝影
立法院長韓國瑜今晚率跨黨派立委團啟程訪美，出發前在桃機合照留念。記者黃仲明／攝影

立法院長韓國瑜今晚率跨黨派立委團啟程訪美，先到鳳凰城參訪台積電廠區，美東時間23日晚間抵達華府，預計花三天時間拜會美國國會及行政部門官。立法院副院長江啟臣率黨籍立法委員到桃機送機，秘書長周萬來與也到場陪同。韓國瑜致詞時表示，希望達成深化台美國會合作、祝賀美國250週年國慶、搭乘台北飛華盛頓直航班機，以及關心台積電在美發展等四大目標。

韓國瑜表示，這次受美國參、眾兩院友台小組邀請，所以他率領3個黨派的立委，以跨黨派的組合到美國推動國會交流，與美方議員就國家安全、選區治理，以及美台國會未來深化合作、聯繫跟交流方式等方面交換意見。今年是美國250週年國慶，立法院是中華民國最高民意機構，跨黨派立委代表國民要向美國政府致上最高的祝福，祝福美國國慶、生日快樂。此外，台北與華盛頓之間將有直航航班，訪問團這次回來就是搭乘第一班直航班機回來，代表台美間各種交流的進一步深化。

韓國瑜說，最後也是海內外同胞共同關切的，也就是在亞利桑那州台積電的設廠，台積電在美國投資將近5年來，很多同胞都關切台積電的發展，訪問團除拜會台積電這個企業本身，也會跟台積電員工交談，希望他們在美國工作、生活各方面都能順暢。

立法院副院長江啟臣也到場送行，他表示「院長親自出馬進行國會外交，重要性、影響力絕對夠深夠遠」，5月份院長率團訪歐回來，馬上就有法國國會議員來台交流，顯見國會外交對台灣的重要性、對中華民國的影響。

江啟臣也提到，這兩年台美經貿關係進展快速，美國現在是台灣的第一大貿易夥伴，台灣是美國的第四大貿易夥伴，雙邊的貿易額高達2460億美元，期待雙方的經貿關係可以進一步、正常化、投資往來更順暢，例如大家所關心的避免雙重課稅問題，都需透過雙邊的國會交流進一步解決，讓台美經貿往來更順利更有成效。

立法院長韓國瑜今晚率跨黨派立委團啟程訪美，立法院副院長江啟臣率黨籍立法委員到桃機送機，秘書長周萬來與也到場陪同。記者黃仲明／攝影
立法院長韓國瑜今晚率跨黨派立委團啟程訪美，立法院副院長江啟臣率黨籍立法委員到桃機送機，秘書長周萬來與也到場陪同。記者黃仲明／攝影
立法副院長江啟程到場送行，希望透過台美雙邊的國會交流，讓經貿往來更順利更有成效。記者黃仲明／攝影
立法副院長江啟程到場送行，希望透過台美雙邊的國會交流，讓經貿往來更順利更有成效。記者黃仲明／攝影

韓國瑜 台積電 國會 美國 華府

延伸閱讀

韓國瑜21日率朝野立委訪美 擬參訪台積電鳳凰城廠

聯合報社論／藍營爭取美中平衡，綠營冷言冷語諷刺了誰

星期透視／為鄭麗文的「回到平衡」戰略喝采

鄭麗文戰略表態！若未台獨陸卻武力入侵「會還擊」

相關新聞

影／韓國瑜率跨黨派立委赴美訪問　深化台美國會合作也到台積電參訪

立法院長韓國瑜今晚率跨黨派立委團啟程訪美，先到鳳凰城參訪台積電廠區，美東時間23日晚間抵達華府，預計花三天時間拜會美國國會及行政部門官。立法院副院長江啟臣率黨籍立法委員到桃機送機，秘書長周萬來與也到場陪同。韓國瑜致詞時表示，希望達成深化台美國會合作、祝賀美國250週年國慶、搭乘台北飛華盛頓直航班機，以及關心台積電在美發展等四大目標。

聲請預防性羈押持刀狂粉　士檢：嚴正譴責暴力行為

許姓男子昨持刀攻擊中信兄弟啦啦隊員汶汶（王敬汶），遭依傷害、殺人未遂等罪嫌送辦，檢方複訊後向法院聲請羈押，並表示譴責暴力行為，呼籲民眾理性參加活動，尊重他人人身安全和身體自主權。

財政部等機關編列無人機預算 翁曉玲：奉旨配合採購？

115年中央政府總預算案仍在立法院審查，其中採購無人機預算編列近193億元。國民黨立委翁曉玲表示，看到聯合報整理出的資料，赫然發現，像是行政院、外交部、退輔會、核安會、 財政部等機關都要買無人機，不知這些機關是有什麼業務需求，須要用無人機去執行任務，還是奉旨配合，必須採購無人機、資助無人機產業？

狂粉持刀攻擊汶汶遭送辦　檢方複訊後向法院聲請羈押

許姓男子昨持刀攻擊中信兄弟啦啦隊員汶汶（王敬汶），警詢後依殺人未遂、傷害等罪嫌送辦，檢方複訊後向法院聲請羈押。

韓院長率團訪美 李彥秀：向美傳達朝野軍購支持

立法院長韓國瑜今天晚上將率朝野立委出訪美國展開7天訪問行程。國民黨立委李彥秀表示，川習會後確定「建設性戰略穩定關係」架構，韓院長此行也將向美國智庫及相關部門傳達「台海穩定對地緣政治穩定的重要性」及「朝野對購買先進防禦性武器的支持」。

韓國瑜今晚率團訪美 藍委：堅守中華民國精神 共同為台灣權益發聲

立法院長韓國瑜今天晚上將率朝野立委出訪美國，並為其7天的行程。對此，國民黨立委陳菁徽及廖偉翔都表示，先祝福韓院長這次美國訪問圓滿順利，帶著朝野委員們，堅守中華民國的精神，共同為台灣權益發聲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。