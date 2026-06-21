財政部等機關編列無人機預算「近193億」 翁曉玲：奉旨配合採購？

115年中央政府總預算案仍在立法院審查，其中採購無人機預算編列近193億元。國民黨立委翁曉玲表示，看到聯合報整理出的資料，赫然發現，像是行政院、外交部、退輔會、核安會、 財政部等機關都要買無人機，不知這些機關是有什麼業務需求，須要用無人機去執行任務，還是奉旨配合，必須採購無人機、資助無人機產業？

翁曉玲指出，從之前發展光電，到現在發展無人機，執政黨與其砸大錢在這些看不到前景且沒有效益的錢坑產業上，還不如務實的去幫幫台灣農民，幫助花生、香蕉、芒果、鳳梨釋迦等諸多農產品突破產銷困境，增加國內外收益，而不是只會扯後腿，說什麼「台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦」的鬼話。