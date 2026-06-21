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韓國瑜今晚率團訪美 李彥秀：向美傳達朝野軍購支持

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
立法院長韓國瑜今天晚上將率朝野立委出訪美國，並為其7天的行程。對此，國民黨立委李彥秀表示，川習會後確定「建設性戰略穩定關係」架構，韓院長此行也將向美國智庫及相關部門傳達「台海穩定對地緣政治穩定的重要性」及「朝野對購買先進防禦性武器的支持」。圖／聯合報資料照
立法院長韓國瑜今天晚上將率朝野立委出訪美國，並為其7天的行程。對此，國民黨立委李彥秀表示，川習會後確定「建設性戰略穩定關係」架構，韓院長此行也將向美國智庫及相關部門傳達「台海穩定對地緣政治穩定的重要性」及「朝野對購買先進防禦性武器的支持」。圖／聯合報資料照

立法院長韓國瑜今天晚上將率朝野立委出訪美國展開7天訪問行程。國民黨立委李彥秀表示，川習會後確定「建設性戰略穩定關係」架構，韓院長此行也將向美國智庫及相關部門傳達「台海穩定對地緣政治穩定的重要性」及「朝野對購買先進防禦性武器的支持」。

李彥秀表示，韓院長將搭乘台積電專機赴美訪問，除了參訪台積電在亞利桑那州鳳凰城的廠區外，也將轉往華府拜會國會，也可能拜會智庫、國務院以及AIT等部門，這絕對是台美關係深化以及國會交流重要的里程碑，接待也將遠勝去年率團前往祝賀川普就職規格。

李彥秀說，過去台積電承諾在美總投資金額將達到1650億美元，共規劃興建6座晶圓廠、2座先進封裝廠及研發中心，打造「超大型晶圓廠（Gigafab）」聚落，以滿足北美市場對AI與高效能運算晶片的強烈需求，透過實地瞭解企業及台灣員工需要，在法規與制度面給予協助，韓院長的善體人意、幽默風趣，在政黨外交上無往不利，相信此行一定能將台灣人民的心聲傳達給美國社會。

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