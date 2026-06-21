聽新聞
0:00 / 0:00
韓國瑜今晚率團訪美 藍委：堅守中華民國精神 共同為台灣權益發聲
立法院長韓國瑜今天晚上將率朝野立委出訪美國，並為其7天的行程。對此，國民黨立委陳菁徽及廖偉翔都表示，先祝福韓院長這次美國訪問圓滿順利，帶著朝野委員們，堅守中華民國的精神，共同為台灣權益發聲。
陳菁徽也指出，近期國民黨許多優秀的同志接連出訪，不論是前陣子台中市長盧秀燕完成訪美，後來也拜訪歐洲友人，國民黨主席鄭麗文也剛完成訪美，台北市長蔣萬安更是前往新加坡獲得城市獎項，加上這次韓院長出訪美國，都在在證明，國民黨可以用城市治理的成果、中道理性的路線，與世界連結交朋友。
廖偉翔表示，美國這次直接邀請立法院、邀請跨黨派立委，其實傳遞一個很清楚的訊息：台灣的對外關係，不該只有執政黨一種聲音，在任何成熟的民主國家，國會跟行政部門本來都是對外的正當管道，美國願意跟我們的國會直接對話，代表台灣被當成一個正常、健康的民主夥伴而不是一個只能靠單一窗口對外發聲的地方。
廖偉翔反嗆，為什麼有些人一看到美國跟國會、跟在野黨往來就緊張？因為他們習慣把對外關係當成執政黨的禁臠，但民主不是這樣運作的一個夠成熟的台灣，對外的聲音本來就該是多元的。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。