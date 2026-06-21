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韓國瑜今晚率團訪美 藍委：堅守中華民國精神 共同為台灣權益發聲

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
立法院長韓國瑜今天晚上將率朝野立委出訪美國，並為其7天的行程。對此，國民黨立委陳菁徽及廖偉翔都表示，先祝福韓院長這次美國訪問圓滿順利，帶著朝野委員們，堅守中華民國的精神，共同為台灣權益發聲。圖／聯合報資料照
立法院長韓國瑜今天晚上將率朝野立委出訪美國，並為其7天的行程。對此，國民黨立委陳菁徽及廖偉翔都表示，先祝福韓院長這次美國訪問圓滿順利，帶著朝野委員們，堅守中華民國的精神，共同為台灣權益發聲。圖／聯合報資料照

立法院長韓國瑜今天晚上將率朝野立委出訪美國，並為其7天的行程。對此，國民黨立委陳菁徽及廖偉翔都表示，先祝福韓院長這次美國訪問圓滿順利，帶著朝野委員們，堅守中華民國的精神，共同為台灣權益發聲。

陳菁徽也指出，近期國民黨許多優秀的同志接連出訪，不論是前陣子台中市長盧秀燕完成訪美，後來也拜訪歐洲友人，國民黨主席鄭麗文也剛完成訪美，台北市長蔣萬安更是前往新加坡獲得城市獎項，加上這次韓院長出訪美國，都在在證明，國民黨可以用城市治理的成果、中道理性的路線，與世界連結交朋友。

廖偉翔表示，美國這次直接邀請立法院、邀請跨黨派立委，其實傳遞一個很清楚的訊息：台灣的對外關係，不該只有執政黨一種聲音，在任何成熟的民主國家，國會跟行政部門本來都是對外的正當管道，美國願意跟我們的國會直接對話，代表台灣被當成一個正常、健康的民主夥伴而不是一個只能靠單一窗口對外發聲的地方。

廖偉翔反嗆，為什麼有些人一看到美國跟國會、跟在野黨往來就緊張？因為他們習慣把對外關係當成執政黨的禁臠，但民主不是這樣運作的一個夠成熟的台灣，對外的聲音本來就該是多元的。

韓國瑜 陳菁徽 美國 國民黨

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