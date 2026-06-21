賴總統與國際媒體茶敘 讓世界看見真實民主的台灣

端午節前夕，總統賴清德在台北賓館與國際媒體茶敘，賴總統清楚表達，面對國際情勢變化與中國持續施壓，台灣會堅定守護民主制度，維持台海和平穩定現狀，並期待國際媒體持續關注台灣，讓世界看見真實的台灣；外媒觀察，賴總統其實是一位有能力的演說者，給人的感覺相當真誠。

茶敘18日在台北賓館舉行，總統受邀參加台灣外國記者聯誼會（TFCC）的茶敘，現場聚集約60名國際媒體，包括，紐約時報、華盛頓郵報、經濟學人、華爾街日報、路透社、衛報、日經、朝日新聞、共同社、法新社、CNN、BBC、瑞典最大報紙「Expressen」，以及來自德國、西班牙等國的媒體記者。

長期旅居台灣的美籍記者David Frazier在Taipei Times特稿指出，這是近10年來首次台灣現任總統接受TFCC邀請，與外國媒體坐下交流；在北京威嚇之下，這場活動既提供媒體接觸國家領導人的機會，也鮮明捍衛新聞自由。

他觀察，雖然這是賴總統首次直接與駐台外國媒體團會面，但賴政府對TFCC的態度「極為開放」。近幾個月來，TFCC已陸續邀請外交部長林佳龍、內政部長劉世芳、海巡署長管碧玲等關鍵官員進行交流，顯示政府比過去更積極向國際說明台灣政策。

Frazier也描述現場細節：賴總統一開始以中文發表約10分鐘談話，全程沒有使用講稿或讀稿機。有外籍記者私下評論，「大家感覺得到，總統真的為這場活動做了準備。」

原本問答安排30分鐘，當總統府發言人郭雅慧宣布「最後一題提問」時，賴總統主動表示：「我們可以再久一點。這是很難得的機會。」問答結束後，總統又主動說，希望聊聊記者在台灣生活得如何、還有哪些地方需要改進，隨後走進媒體區，與出席者一一握手交談。他以英文與中文和記者互動，詢問大家來自哪裡，也和西班牙記者聊起世界盃。

Frazier觀察，賴總統在鏡頭前有時或許顯得木訥，但本人其實是一位有能力的演說者，給人的感覺相當真誠。

這場茶敘的背景，也反映國際媒體書寫台灣方式的轉變。Taipei Times另一位專欄作家兼學者MichaelTurton指出，國際報導對台灣敘事的重大變化，大約從2017年開始。過去台灣常被放在北京或香港視角下被描述，外國記者多半只在選舉或重大新聞時短暫飛來台北，報導語言也常沿用中國官媒框架，例如稱台灣是中國的「叛離省分」或「分離省分」，把主張台灣主權者稱為「分離主義者」。

TFCC副理事長David Demes則指出，2020年前後，因COVID疫情與中國驅逐外媒，許多記者從北京轉往台北，使TFCC會員快速增加。

自2015年起駐台的美國記者、TFCC前副會長ChrisHorton說，許多記者原本想報導中國，而台灣成為能接近中國的最近地方；但來到台灣後，他才意識到，台灣自己的故事過去是多麼被忽略、又多麼深地被中國陰影籠罩。

面對外媒提問中國壓力，賴總統也直接回應。有記者提到紐約時報報導，以及北京曾揚言懲罰與賴總統對話的媒體，詢問這場茶敘是否就是回應。

賴總統表示，他知道在座許多記者，不論曾在中國工作或現在在台灣採訪，都曾感受到來自中國的壓力，甚至跨境脅迫或壓制；也正因如此，他敬佩大家在壓力之下仍願意秉持專業、持續報導台灣。

賴總統強調，這正是台灣和中國最大的不同：台灣擁有並尊重新聞自由，不論國際媒體或國內媒體，台灣都會持續捍衛新聞自由，並和媒體專業工作者站在一起。

黨政人士說，這場茶敘的幕後意義，是以實際行動支持新聞自由。當中國想讓世界少看見台灣，台灣就更要主動走向世界；當中國用壓力對待媒體，台灣就用尊重與開放回應；這正是民主台灣最有力量的地方。