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鄭麗文訪美返台首站新竹 喊話桃竹竹苗全壘打 穩住護國神山

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文。（本報資料照片）
國民黨主席鄭麗文。（本報資料照片）

國民黨主席鄭麗文上周結束訪美，返台後首站來到新竹，她指出，在美期間，矽谷市長、聖塔克拉拉議長都希望與新竹縣市有更多交流與合作。鄭麗文表示，新竹已成為全世界關注與羨慕的亮點，未來新竹縣市更應共同代表台灣護國神山、台灣矽谷與世界全力交流合作。

鄭麗文今出席新竹市小組長授證典禮時表示，這次訪美在矽谷看到許多創造台灣護國神山的重要前輩與靈魂人物，也與矽谷市長及聖塔克拉拉議長會面。他們都期待與新竹縣市加強交流合作。她提到，矽谷市長是女性，她也告訴對方，國民黨要選新竹市長、新竹縣長的也都是女性，對方相當高興並表示「女性可以改變世界」。

鄭麗文說，當世界關心全球科技、高科技產業、AI未來與半導體未來時，不可能跳過台灣，也不可能跳過新竹。全世界最頂尖的大學與產業界都非常關心台灣，但「沒有和平，這一切通通化為泡影」。因此，國民黨扮演關鍵歷史角色，年底選舉勝選也是帶給全世界朋友的重要希望與曙光，讓他們相信台海未來是和平的，高科技發展不是帶來戰爭，而是造福人類、讓每個人都能過上好日子。

鄭主席向現場小組長喊話，國民黨在野長達十年，面對政府與執政黨追殺、抹黑、打壓、破壞，即使沒有黨產、沒有過去那樣的資源，但國民黨長期捍衛台灣民主、保護台灣自由法治、為人民謀福利、為台灣拚經濟、拚出路、拚活路的使命感與責任感，沒有一天減少。

她強調，在歷史關鍵時刻，即便困難重重、壓力很大、挑戰重大，國民黨沒有退縮空間，也沒有置身事外的本錢，必須奮起並擔起歷史重責大任。在台灣民主社會中，所有主張、努力、願景與理想，都必須經過選票考驗、獲得民意支持，才能真正落實。年底選舉即將到來，國民黨面前是一次又一次考驗，必須通過考驗、贏得勝利，才不辜負台灣人民期待。

談及新竹市選情，鄭麗文批評，民進黨「沒步，只能用奧步」，每天用司法刁難、破壞，企圖搞掉現任市長、破壞正常選舉。不管如何，新竹市必須團結一致，結合在野所有力量，保護新竹市，讓代表民意的在野領導人繼續連任、當選過關。

鄭麗文呼籲，除了新竹市之外，新竹縣、苗栗、桃園也要互相幫忙、彼此支持。她強調，如果「桃竹竹苗全壘打、大滿貫」，就能穩住護國神山，穩住這片最重要的江山。國民黨一定要贏，2028年才能重返執政，「避免戰爭、帶來和平、擁抱繁榮。」

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