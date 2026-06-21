廢監院議題掀藍營內部矛盾、考驗在野合作 綠隔岸觀火喊朝野共同負責
對於監察院存廢問題，民進黨表示，廢監察院是民進黨一貫主張，朝野須共同負責，達成修憲共識前，不應出於政治報復封殺總統所提名監委人選。
民進黨人士觀察，國民黨長期主張五權憲法，內部對廢監察院與否存在雜音，台北市長蔣萬安提出廢監察院的議題後，光是整合內部意見，已是巨大挑戰，若自家人都難以整合，也難與民眾檔聯手推動修憲；一旦藍營重返執政，當初用來攻擊民進黨、拉攏在野盟友的主張，反而會成為燙手山芋。
對於廢監察院議題，民進黨立法院黨團看準國民黨不會力挺，猛攻在野政治操作同時，重申民進黨的主張。民進黨立委莊瑞雄曾指出，五權憲法是否要調整，要經過立法院及民意考驗。民進黨向來主張廢除監察院及考試院，也曾提出修憲提案，但國民黨態度不明，蔣萬安只是搭順風車。
莊瑞雄表示，立法院成立修憲委員會，喊最大聲的人就負責召集，民進黨團願意配合。況且要廢除監察院，不是用政治口水喊話就可以達成的，要付出行動，朝野一起負擔責任。
莊瑞雄說，賴清德總統內心也希望廢除監察院，主張三權分立，但賴總統是現任總統，是憲法守護者，必須遵守憲法。依照憲法規定，必須要提名監委，在野黨現在不看人選好不好，直接否決，這是意氣用事。
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