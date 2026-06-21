快訊

國票金民轉公迎兩大翻轉 首波鎖定三巨頭薪酬改革

高雄早午餐名店驚傳「被家暴」停業 40萬人心疼…狂刷五星好評打氣

MLB／大谷翔平「迎二寶」歸隊轟陽春砲 山本由伸不敵金鶯終止4連勝

聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨修憲廢監院仍待凝聚共識 白營揚言預算砍到零並否決監委人事案

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
總統府先前公布第7屆監委提名名單，監察院存廢議題再掀社會討論。圖／聯合報系資料照片
總統府先前公布第7屆監委提名名單，監察院存廢議題再掀社會討論。圖／聯合報系資料照片

第6屆監察委員任期即將在7月31日屆滿，總統府先前公布第7屆監委提名名單，監察院存廢議題再掀社會討論，民眾黨立法院黨團再度喊出修憲監院，喊話藍綠兩大黨團盡速召開修憲委員會。然而，國民黨部分立委對此議題存有歧見，如何處理監察院預算成為燙手山芋。

事實上，民眾黨團早在去年6月提案廢除監察院，立法院修憲委員會也在去年8月25日推選國民黨立委吳宗憲、林思銘，還有民進黨立委莊瑞雄、鍾佳濱及民眾黨前立委黃國昌為召集委員。然而，儘管朝野立委各有不同提案，修憲進度至今仍然停滯不前。

由於廢除監察院事涉修憲議題，國民黨長期主張「五權憲法」立場，部分黨籍立委對此仍然有雜音，黨內過去也有「廢院不廢權」、「廢人不廢院」、「監察權併入立法院」等建議。國民黨發言人牛煦庭坦言，廢除監察院恐怕並非一朝一夕做得到，國民黨中央黨部、智庫及學者將進行充分溝通，將待凝聚共識後再做合宜決定。

針對賴清德總統所提監察委員名單，民眾黨團率先表態全數不同意，同時主張除了法定支出及人事費用，「監察院預算一定要砍到零」。立法院司法及法制委員會先前審查監察院預算，民眾黨立委陳昭姿提案減列一般行政費用9134萬3000元，目前該案保留送交黨團協商處理。

此外，陳昭姿當時也有提案減列國家人權業務預算8000萬元，由於在場立委與監察院官員無法達成共識，相關提案同樣保留送交黨團協商處理。

民眾黨主席黃國昌表示，對於過去廢除監察院的主張，「我看民進黨已經忘到差不多」，監察院前院長陳菊沒有成為末代院長，賴總統依舊繼續提名監察委員。總統府秘書長潘孟安先前發函民眾黨，希望尋求在野黨推薦監察委員人選，「我們認為監察院已經淪為廢物院，以前是酬庸加上養老，現在進一步變成廢物兼打手院。」

黃國昌強調，民眾黨的立場非常清楚，就是不會推薦監察委員，而且不會同意任何名單，「我不知道國民黨採取的態度是否如此，如果他們也是這個樣子，我可以合理預期，這次29位監委被提名人，應該通通不會過關，除非民進黨可以找到6位願意跑票的人。」

民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，民眾黨團去年提案成立修憲委員會，同時也主張在修憲廢除監察院以前，「除了相關必要法定支出及人事費用，監察院預算一定要砍到零」。對於賴總統提名的監察委員人選，民眾黨團全數都不會同意，「我們會用實際行動予以否決，也會用實際行動達成廢除監察院的目標。」

修憲 監院 監委 黃國昌 監察院 民眾黨團

延伸閱讀

綁大選公投提案迫在眉睫 移轉投票、鞭刑取捨藍白陷拉鋸

坦承朝野互信不足 賴總統：我不會放棄尋求在野黨合作

朝野有歧見…藍提學貸免息入法綠籲保留彈性 條文保留送黨團協商

幼照法補助入法爭議未決 多數修法條文保留送院會協商

相關新聞

廢監院議題掀藍營內部矛盾、考驗在野合作 綠隔岸觀火喊朝野共同負責

對於監察院存廢問題，民進黨表示，廢監察院是民進黨一貫主張，朝野須共同負責，達成修憲共識前，不應出於政治報復封殺總統所提名監委人選。

沈伯洋酸避談鄭麗文站台...蔣萬安1句話反酸爆：他們應有很多共同話題

北市長蔣萬安昨被問是否找國民黨主席鄭麗文站台？蔣稱尊重黨部安排。民進黨北市長參選人沈伯洋今酸，表示蔣跟鄭在很多議題態度沒有差別，為什麼要迴避站台問題？蔣萬安今天也被問及沈伯洋的說法，蔣萬安反酸，「他（沈伯洋）不是說要去北京交流嗎？他們應該有很多共同的話題。」

國民黨修憲廢監院仍待凝聚共識 白營揚言預算砍到零並否決監委人事案

第6屆監察委員任期即將在7月31日屆滿，總統府先前公布第7屆監委提名名單，監察院存廢議題再掀社會討論，民眾黨立法院黨團再度喊出修憲廢監院，喊話藍綠兩大黨團盡速召開修憲委員會。然而，國民黨部分立委對此議題存有歧見，如何處理監察院預算成為燙手山芋。

九合一風雲／瑞平雙貢分裂投票 藍派林正峰挑戰林裔綺

新北市議員第十選區（瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）政黨版圖藍大於綠，市議員卻是由綠營的林裔綺連任三屆，下屆將拚四連霸。關鍵在選民「分裂投票」？藍綠通吃的林裔綺，今年底選舉面臨國民黨林正峰披藍袍挑戰，他自稱是彩色的。面對偏鄉交通落後與醫療不足，這場藍綠版圖爭奪戰，地方引頸期盼！

發展無人機產業 不能只靠撒錢

行政院日前提出「國防自主無人載具採購特別條例」草案，匡列2100億元特別預算採購無人機；此外，盤點115年度中央政府總預算，各部會也紛紛編列無人機相關經費，總額高達192億元。表面上看，這是政府全面啟動無人機產業布局的重要一步，但若缺乏整體規畫，各單位爭相投入、競逐資源，恐怕難以發揮綜效，反而造成資源重複配置與浪費。

行前低調 韓國瑜今率訪團赴美

立法院長韓國瑜今晚率跨黨派立委團啟程訪美，先到鳳凰城參訪台積電廠區，美東時間廿三日晚間抵達華府，預計花三天時間拜會美國國會及行政部門官員。根據過往經驗，王金平及蘇嘉全在擔任立法院長期間都在華府拜會美國聯邦眾議院議長，游錫堃也曾會晤眾院榮譽議長裴洛西，韓國瑜此行是否與現任議長強生碰面，備受關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。