國民黨修憲廢監院仍待凝聚共識 白營揚言預算砍到零並否決監委人事案

第6屆監察委員任期即將在7月31日屆滿，總統府先前公布第7屆監委提名名單，監察院存廢議題再掀社會討論，民眾黨立法院黨團再度喊出修憲廢監院，喊話藍綠兩大黨團盡速召開修憲委員會。然而，國民黨部分立委對此議題存有歧見，如何處理監察院預算成為燙手山芋。

事實上，民眾黨團早在去年6月提案廢除監察院，立法院修憲委員會也在去年8月25日推選國民黨立委吳宗憲、林思銘，還有民進黨立委莊瑞雄、鍾佳濱及民眾黨前立委黃國昌為召集委員。然而，儘管朝野立委各有不同提案，修憲進度至今仍然停滯不前。

由於廢除監察院事涉修憲議題，國民黨長期主張「五權憲法」立場，部分黨籍立委對此仍然有雜音，黨內過去也有「廢院不廢權」、「廢人不廢院」、「監察權併入立法院」等建議。國民黨發言人牛煦庭坦言，廢除監察院恐怕並非一朝一夕做得到，國民黨中央黨部、智庫及學者將進行充分溝通，將待凝聚共識後再做合宜決定。

針對賴清德總統所提監察委員名單，民眾黨團率先表態全數不同意，同時主張除了法定支出及人事費用，「監察院預算一定要砍到零」。立法院司法及法制委員會先前審查監察院預算，民眾黨立委陳昭姿提案減列一般行政費用9134萬3000元，目前該案保留送交黨團協商處理。

此外，陳昭姿當時也有提案減列國家人權業務預算8000萬元，由於在場立委與監察院官員無法達成共識，相關提案同樣保留送交黨團協商處理。

民眾黨主席黃國昌表示，對於過去廢除監察院的主張，「我看民進黨已經忘到差不多」，監察院前院長陳菊沒有成為末代院長，賴總統依舊繼續提名監察委員。總統府秘書長潘孟安先前發函民眾黨，希望尋求在野黨推薦監察委員人選，「我們認為監察院已經淪為廢物院，以前是酬庸加上養老，現在進一步變成廢物兼打手院。」

黃國昌強調，民眾黨的立場非常清楚，就是不會推薦監察委員，而且不會同意任何名單，「我不知道國民黨採取的態度是否如此，如果他們也是這個樣子，我可以合理預期，這次29位監委被提名人，應該通通不會過關，除非民進黨可以找到6位願意跑票的人。」

民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，民眾黨團去年提案成立修憲委員會，同時也主張在修憲廢除監察院以前，「除了相關必要法定支出及人事費用，監察院預算一定要砍到零」。對於賴總統提名的監察委員人選，民眾黨團全數都不會同意，「我們會用實際行動予以否決，也會用實際行動達成廢除監察院的目標。」