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民進黨選戰主軸定調拚經濟 沈伯洋籲藍支持無人機產業：要雨露均霑

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨全代會7月舉行主軸擬定為「台灣好生活，團結拚未來」並緊扣拚經濟、顧民生等論述主軸，綠營台北市長參選人沈伯洋表示，拚經濟是台灣現在最重要的事，除了經濟成長外更重要是雨露均霑。記者洪子凱／攝影
民進黨全代會7月舉行主軸擬定為「台灣好生活，團結拚未來」並緊扣拚經濟、顧民生等論述主軸，綠營台北市長參選人沈伯洋表示，拚經濟是台灣現在最重要的事，除了經濟成長外更重要是雨露均霑。記者洪子凱／攝影

民進黨全代會7月舉行主軸擬定為「台灣好生活，團結拚未來」並緊扣拚經濟、顧民生等論述主軸，以各區域的政策發展願景，對決在野黨的政治口水。綠營台北市長參選人沈伯洋表示，拚經濟是台灣現在最重要的事，除了經濟成長外更重要是雨露均霑，一直不解國民黨為何不肯讓無人機相關條例通過，要跟傳統產業、9萬多工作機會作對。

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沈伯洋表示，近期台灣經濟是有成長但很容易就集中在特定產業，如何讓果實雨露均霑是政府現階段重要課題，推動無人機條例除了保家衛國更能帶動國內的傳統產業，如果能在保家衛國同時，又能把傳統產業一起拉起來，對經濟成長會有更進一步的助益。

沈伯洋也質疑，為什麼從之前到現在，國民黨不肯讓無人機相關的產業通過，硬是要跟傳統產業、九萬多個工作機會作對。如果真的要拼經濟、真的要顧民生，請拜託一定要支持台灣的無人機產業條例。

而面對民進黨接下來選戰主軸定調「拚經濟、顧民生」，沈伯洋表示，拚經濟應該是台灣現在最重要的事，地方政府能做的，除了中央既有補貼加碼外，還有協助產業間的合作，包含科技產業、無人機傳統產業等，還有很多的小吃、商圈，要怎麼樣讓商圈也整合在經濟成長的果實裡，他先前提出「親子同行卡」，不只是要讓親子有去的地方，更重要是希望商家透過這樣的認證直接也能與露均霑。

沈伯洋也預告，接下來會提出更多對年輕人在台北第一年、第二年打拼時，要如何有第一桶金、如何生存下去，還有對於房屋、老宅延壽補助，幫主市民減壓，有更好的育兒、勞工環境，生活輕鬆後才會有文化、經濟的活絡，這才是真正的把經濟成長讓每個人都享受到。

2026九合一選舉 沈伯洋 無人機 民進黨 台北市選舉

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