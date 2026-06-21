國務青旗艦營6月21日截止報名 賴總統親任講師

民進黨青年部主辦2026國務青旗艦營將於7月24日至26日在台北市登場。民進黨青年部表示，總統賴清德將擔任講師與年輕人面對面交流，對談年輕人最在意的世代議題，一起為台灣下一代激盪出更好的政策火花。營隊報名將於今天午夜23時59分結束，歡迎對民主政治、公共事務有熱忱的青年加入。

民進黨青年部這次的國務青旗艦營主題是「有你的民主－You need 民主」。青年部指出，這一次營隊邀請國家級治理團隊，從總統府、行政部門、立院黨團、中央黨部到地方議會，最頂級的實戰課程，保證超級精彩、內容最充實。

青年部指出，身兼民進黨主席的總統賴清德，和民進黨秘書長徐國勇將現身國務青旗艦營，青年們可與總統面對面交流，對談年輕人最在意的世代議題，一起為台灣的下一代激盪出更好的政策火花；還可以聽徐國勇解密、分享課本上學不到的黨務與選戰辛酸史。

青年部說，年輕人不只是參與政治，更能成為改變家鄉的力量，今年國務青旗艦營，將邀請宜蘭市長參選人韓瑩、頭份市長參選人曾玟學與屏東市長參選人梁育慈等北中南3位青年地方首長參選人，分享他們如何從不同領域跨入政治現場，在地方扎根、為家鄉創造改變。

另外，青年部表示，營隊也邀請國家治理第一線的重量級講師，帶領學員從不同視角理解國家治理如何運作，包括，內政部長劉世芳、陸委會副主委梁文傑以及立委林楚茵。

青年部說，營隊報名今晚截止，歡迎對民主政治、公共事務有熱忱，願意加入國務青團隊的30歲以下青年在今天晚間11時59分前報名。

民進黨青年部主任黃聖文表示，這是第7年舉辦國務青旗艦營，再度回到台北市，這幾年台北市失去作為首都的格局，不再是年輕人嚮往的築夢城市，營隊選擇再回到台北，希望召喚回年輕人參與公共事務的熱情與動力。

黃聖文說，府院黨專業講師將分享政治工作的辛苦與成就，希望透過營隊再度喚回年輕人對於公共事務的熱情。