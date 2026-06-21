快訊

中華郵政A7爆「禁坐令」員工被迫站立數小時分信、撐不住還被恐嚇汰除

台輪椅夫妻南韓地鐵驚魂！醉漢逼近叫囂 2男雨傘救援被讚爆

汶汶遭砍兇嫌被起底！夏語心證實曾被尾隨回家：天天在電視台等我

聽新聞
0:00 / 0:00

國務青旗艦營6月21日截止報名 賴總統親任講師

中央社／ 台北21日電

民進黨青年部主辦2026國務青旗艦營將於7月24日至26日在台北市登場。民進黨青年部表示，總統賴清德將擔任講師與年輕人面對面交流，對談年輕人最在意的世代議題，一起為台灣下一代激盪出更好的政策火花。營隊報名將於今天午夜23時59分結束，歡迎對民主政治、公共事務有熱忱的青年加入。

民進黨青年部這次的國務青旗艦營主題是「有你的民主－You need 民主」。青年部指出，這一次營隊邀請國家級治理團隊，從總統府、行政部門、立院黨團、中央黨部到地方議會，最頂級的實戰課程，保證超級精彩、內容最充實。

青年部指出，身兼民進黨主席的總統賴清德，和民進黨秘書長徐國勇將現身國務青旗艦營，青年們可與總統面對面交流，對談年輕人最在意的世代議題，一起為台灣的下一代激盪出更好的政策火花；還可以聽徐國勇解密、分享課本上學不到的黨務與選戰辛酸史。

青年部說，年輕人不只是參與政治，更能成為改變家鄉的力量，今年國務青旗艦營，將邀請宜蘭市長參選人韓瑩、頭份市長參選人曾玟學與屏東市長參選人梁育慈等北中南3位青年地方首長參選人，分享他們如何從不同領域跨入政治現場，在地方扎根、為家鄉創造改變。

另外，青年部表示，營隊也邀請國家治理第一線的重量級講師，帶領學員從不同視角理解國家治理如何運作，包括，內政部長劉世芳、陸委會副主委梁文傑以及立委林楚茵。

青年部說，營隊報名今晚截止，歡迎對民主政治、公共事務有熱忱，願意加入國務青團隊的30歲以下青年在今天晚間11時59分前報名。

民進黨青年部主任黃聖文表示，這是第7年舉辦國務青旗艦營，再度回到台北市，這幾年台北市失去作為首都的格局，不再是年輕人嚮往的築夢城市，營隊選擇再回到台北，希望召喚回年輕人參與公共事務的熱情與動力。

黃聖文說，府院黨專業講師將分享政治工作的辛苦與成就，希望透過營隊再度喚回年輕人對於公共事務的熱情。

青年 中央黨部 賴清德 民進黨

延伸閱讀

嘉縣龍舟賽成為年底選戰前哨戰？ 3縣長、市議員參選人組隊參賽吸睛

首都之爭…蔣萬安扮母雞 沈伯洋挖藍票倉

暑假要去哪放電？2026十大熱門營隊排行榜出爐

坦承朝野互信不足 賴總統：我不會放棄尋求在野黨合作

相關新聞

九合一風雲／瑞平雙貢分裂投票 藍派林正峰挑戰林裔綺

新北市議員第十選區（瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）政黨版圖藍大於綠，市議員卻是由綠營的林裔綺連任三屆，下屆將拚四連霸。關鍵在選民「分裂投票」？藍綠通吃的林裔綺，今年底選舉面臨國民黨林正峰披藍袍挑戰，他自稱是彩色的。面對偏鄉交通落後與醫療不足，這場藍綠版圖爭奪戰，地方引頸期盼！

發展無人機產業 不能只靠撒錢

行政院日前提出「國防自主無人載具採購特別條例」草案，匡列2100億元特別預算採購無人機；此外，盤點115年度中央政府總預算，各部會也紛紛編列無人機相關經費，總額高達192億元。表面上看，這是政府全面啟動無人機產業布局的重要一步，但若缺乏整體規畫，各單位爭相投入、競逐資源，恐怕難以發揮綜效，反而造成資源重複配置與浪費。

行前低調 韓國瑜今率訪團赴美

立法院長韓國瑜今晚率跨黨派立委團啟程訪美，先到鳳凰城參訪台積電廠區，美東時間廿三日晚間抵達華府，預計花三天時間拜會美國國會及行政部門官員。根據過往經驗，王金平及蘇嘉全在擔任立法院長期間都在華府拜會美國聯邦眾議院議長，游錫堃也曾會晤眾院榮譽議長裴洛西，韓國瑜此行是否與現任議長強生碰面，備受關注。

學者：公投題目設計 需藍白協調

藍白兩黨分別初步規畫的公投題目，包括「鞭刑」、「反廢死」、「移轉投票」及「交通罰單收入全數投入交通建設」。學者分析，其中較有爭議的是鞭刑及反廢死，題目設計需兩黨協調；至於移轉投票，雖對國民黨離島縣市投票有影響，但可透過制度及政策調整，衝擊仍在可控範圍。

時程緊迫…藍白共識 公投最多只提4案

在野黨盼透過公投綁大選拉高投票率，依照時程，國民黨與民眾黨最晚須於下月初於立法院會提案，據掌握，藍白已初步鎖定公投題目，國民黨主打「鞭刑」、「反廢死」，民眾黨則聚焦「移轉投票」及「交通罰鍰全數投入交通建設」，但雙方分別對鞭刑及移轉投票有歧異，預計本周討論。

逾192億元 部會狂編無人機預算

行政院日前提出「國防自主無人載具採購特別條例」草案，匡列二一○○億元採購無人機。而盤點今年度中央總預算，各部會也出現一窩蜂編列無人機預算的現象，初步統計逾一九二億元。國民黨立院黨團書記長林沛祥質疑，突然大舉採購，讓人想起「綠電神話」，賴政府不能把無人機當成下一個預算提款機。民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，納稅錢都是人民的血汗錢，無人機絕對不是為買而買，更不能獨厚綠友友。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。