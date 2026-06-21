逾192億元 部會狂編無人機預算

行政院日前提出「國防自主無人載具採購特別條例」草案，匡列二一○○億元採購無人機。而盤點今年度中央總預算，各部會也出現一窩蜂編列無人機預算的現象，初步統計逾一九二億元。國民黨立院黨團書記長林沛祥質疑，突然大舉採購，讓人想起「綠電神話」，賴政府不能把無人機當成下一個預算提款機。民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，納稅錢都是人民的血汗錢，無人機絕對不是為買而買，更不能獨厚綠友友。

國防部編逾百億元居首

立法院正審查今年度中央預算，盤點中央各部會預算書發現，各部會狂編無人機經費。國防部從陸海空、憲兵到軍備局都規畫要採購，預算超過百億元，居各部會之首。

此外經濟部補助工研院、國內團體、縣市政府和業者發展無人機，也要花六十一億元，教育部花九億元補助各縣市和學校推動無人機課程。

內政部、海委會、農業部和國科會各花兩億元，海委會用於購買岸際雷達、旋翼型無人飛行載具、艇筏等；農業部購買無人機用於碳匯測計計畫、補助大專院校及民間團體推動無人載具防治紅火蟻等；國科會預計自製及外購深海工作級水下遙控無人載具、加速太空科技產業等。

農業部編列預算補助推動大專校院及民間團體用無人機監測紅火蟻。圖為無人機投入防治紅火蟻工作。圖／農業局提供

四大國營事業大肆採購

值得注意的是，虧損累累的四大國營事業，同樣大肆採購無人機，其中台電編列八千八百萬元、中油一千九百萬元、台糖公司八百八十萬元、台水公司三五○萬元，共一億一千九百卅萬元。

白質疑編預算再生計畫

陳清龍質疑，各部會編列大筆無人機預算，但用途不明、計畫空泛，讓人懷疑是先編預算、再生計畫。在國營事業方面，經濟部補貼國營企業上億元，重複購買原本就已經編列於公務預算的無人機，到底是實際有需要，還是只是上面有交代？

林沛祥表示，國民黨團支持無人機產業發展，也支持國防、救災、巡檢等領域善用無人機技術，但不支持無人機預算無人監督；現在各部會加總編列一九二億元採購無人機，問題不在於預算規模，而在於需求是否真實、用途是否合理。

林沛祥質疑，這種「看到熱門產業就搶著編預算」的現象，讓人不禁想起綠電、光電一窩蜂上車的場景。當年有人說「種電」救台灣，後來卻變成種出了弊案和爭議，現在如果變成「有預算就買無人機」，那恐怕飛起來的不只是無人機，還有浪費公帑的風險。

採購價高於行情需說明

民眾黨立委洪毓祥指出，黨團日前揭露，教育部採購無人機價格高於美國產品市價六點六倍，教育部稱不只空機價格，包含遙控器、電池等完整教學配套，那就更應拆項揭露價錢；另外，水利署採購的無人機價錢高於市場行情的三倍，還需部會說明。

洪毓祥質疑，行政院由上而下編列一筆預算，要各部會買商規無人機，但各部會不清楚用途、規格等，只能用模糊不清的預算科目及採購項目，這種作法簡直糊弄人民及立法院。