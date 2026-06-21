快訊

「汶汶阿伯」買下100本寫真！持手機棚拍竟割頸 發文問七大死罪思想怪

聽新聞
0:00 / 0:00

行前低調 韓國瑜今率訪團赴美

聯合報／ 記者張文馨／台北報導

立法院長韓國瑜今晚率跨黨派立委團啟程訪美，先到鳳凰城參訪台積電廠區，美東時間廿三日晚間抵達華府，預計花三天時間拜會美國國會及行政部門官員。根據過往經驗，王金平及蘇嘉全在擔任立法院長期間都在華府拜會美國聯邦眾議院議長，游錫堃也曾會晤眾院榮譽議長裴洛西，韓國瑜此行是否與現任議長強生碰面，備受關注。

至於拜會的行政部門官員層級，韓國瑜辦公室相當低調。

韓國瑜今晚出發，搭乘星宇航空直飛鳳凰城，停留兩天期間將參訪台積電園區並會晤僑胞。接著訪團一行將從鳳凰城飛往華府，這是韓國瑜擔任立法院長以來第二次訪問華府，上一次韓國瑜代表賴清德總統參加美國總統川普的就職典禮。

據了解，韓國瑜在華府期間除了聽取駐美代表處業務簡報，由駐美代表俞大㵢在雙橡園舉行晚宴接風外，預留不少拜會國會的時間，此外，韓國瑜將拜會行政部門並與智庫學者互動。

綜合過去經驗來看，台灣政府高層訪問華府，最經常互動的行政部門包含美國國務院、白宮國安會及五角大廈。韓國瑜率跨黨派訪團，傳出美方將以高規格接待，預計雙方討論話題將聚焦軍購、安全和經貿等。

韓國瑜今晚在桃園機場簡短談話後就會出發，隨行立委包含國民黨立委林思銘、賴士葆、楊瓊瓔；民進黨立委陳冠廷、李柏毅、郭昱晴，以及民眾黨立委洪毓祥，訪團預計廿六日返抵國門。

韓國瑜 游錫堃 華府 裴洛西 眾院

延伸閱讀

韓國瑜21日率朝野立委訪美 擬參訪台積電鳳凰城廠

美邀韓國瑜訪問 林佳龍：洗掉鄭麗文所留台灣親中印象

趙建民／鄭麗文和平路徑圖 美國會埋單嗎

新聞眼／鄭麗文破除美疑慮 啟動選戰模式

相關新聞

行前低調 韓國瑜今率訪團赴美

立法院長韓國瑜今晚率跨黨派立委團啟程訪美，先到鳳凰城參訪台積電廠區，美東時間廿三日晚間抵達華府，預計花三天時間拜會美國國會及行政部門官員。根據過往經驗，王金平及蘇嘉全在擔任立法院長期間都在華府拜會美國聯邦眾議院議長，游錫堃也曾會晤眾院榮譽議長裴洛西，韓國瑜此行是否與現任議長強生碰面，備受關注。

學者：公投題目設計 需藍白協調

藍白兩黨分別初步規畫的公投題目，包括「鞭刑」、「反廢死」、「移轉投票」及「交通罰單收入全數投入交通建設」。學者分析，其中較有爭議的是鞭刑及反廢死，題目設計需兩黨協調；至於移轉投票，雖對國民黨離島縣市投票有影響，但可透過制度及政策調整，衝擊仍在可控範圍。

時程緊迫…藍白共識 公投最多只提4案

在野黨盼透過公投綁大選拉高投票率，依照時程，國民黨與民眾黨最晚須於下月初於立法院會提案，據掌握，藍白已初步鎖定公投題目，國民黨主打「鞭刑」、「反廢死」，民眾黨則聚焦「移轉投票」及「交通罰鍰全數投入交通建設」，但雙方分別對鞭刑及移轉投票有歧異，預計本周討論。

逾192億元 部會狂編無人機預算

行政院日前提出「國防自主無人載具採購特別條例」草案，匡列二一○○億元採購無人機。而盤點今年度中央總預算，各部會也出現一窩蜂編列無人機預算的現象，初步統計逾一九二億元。國民黨立院黨團書記長林沛祥質疑，突然大舉採購，讓人想起「綠電神話」，賴政府不能把無人機當成下一個預算提款機。民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，納稅錢都是人民的血汗錢，無人機絕對不是為買而買，更不能獨厚綠友友。

新聞眼／無人載具特別條例 國家隊陰影再現

行政院拍板國防部提出的兩千一百億元「無人自主載具採購特別條例」，預計向國內招標採購廿一萬架中小型無人機和無人艇；在野黨立委同時也發現，各部會加緊投入大筆經費，採購各式無人機。各種國家隊的陰影再次浮現，究竟無人機真的是國防戰略的新趨勢？或又會淪為綠友友的一門好生意？

政府採購無人機 用途五花八門

賴政府大力推動無人機採購與產業發展，觀察中央各部會採購無人機項目，用途也五花八門、相當多元。中華郵政預計發展無人機做郵務配送，農業部也拿無人機防治紅火蟻，國營事業利用無人機深入山區維修基礎設施，就連雲林監獄也花百萬買無人機監控受刑人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。