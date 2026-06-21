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時程緊迫…藍白共識 公投最多只提4案

聯合報／ 記者王小萌／台北報導
國民黨與民眾黨最初步鎖定公投題目，雙方對鞭刑及移轉投票有歧異。圖／聯合報系資料照片
國民黨與民眾黨最初步鎖定公投題目，雙方對鞭刑及移轉投票有歧異。圖／聯合報系資料照片

在野黨盼透過公投綁大選拉高投票率，依照時程，國民黨民眾黨最晚須於下月初於立法院會提案，據掌握，藍白已初步鎖定公投題目，國民黨主打「鞭刑」、「反廢死」，民眾黨則聚焦「移轉投票」及「交通罰鍰全數投入交通建設」，但雙方分別對鞭刑及移轉投票有歧異，預計本周討論。

依公民投票法規定，立法院提出公投案須先經院會表決通過，並於十日內送交中選會辦理。中選會則須於投票日前九十天公告公投日期、主文及政府機關意見書等事項，並於全國性無線電視頻道至少舉辦五場發表會或辯論會。由於中選會公告日為五月廿九日至八月廿七日，考量立法院議事攻防與審查時程，在野黨最晚七月初就必須啟動程序。

提案時程迫在眉睫，據掌握，藍白已各自鎖定兩項公投主題。國民黨方面，以立委洪孟楷日前提出的鞭刑公投聲量最高，另一題為曾提過的反廢死，目前黨內以推動鞭刑為主軸。此外，黨內也零星出現「刪除非核家園」的討論聲音。

民眾黨則鎖定移轉投票及交通罰鍰收入全數投入交通建設。其中，移轉投票不同於不在籍投票，將適用範圍限縮於台澎金馬，並明定適用於全國性公投、總統副總統選舉及立委選舉。至於交通罰鍰議題，則是考量民眾對交通罰單有高共鳴度，盼帶動投票意願。

據悉，藍白對彼此的公投題目仍有不同意見。民眾黨憂慮鞭刑涉及人權爭議，多次建議國民黨將重心放在反廢死；而國民黨認為，鞭刑公投獲得的社會共識程度高於反廢死，仍傾向以鞭刑為主打議題。

至於民眾黨提出的移轉投票制度，據了解，有部分國民黨人士擔心，若偏鄉及離島採行將打破現有的選民結構，衝擊地方選舉生態。

知情人士表示，兩黨皆同意，公投題目應求少而精，以提升議題聚焦度與社會討論度。目前共識方向為推出三案至四案，以三案為優先。知情人士透露，預計本周將進一步協調，最快可望於廿六日院會提出公投案，最晚也不會超過下月三日的院會。

公投 中選會 民眾黨 國民黨

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