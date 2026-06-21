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政府採購無人機 用途五花八門

聯合報／ 記者唐筱恬王聖藜葉冠妤、鍾張涵孟嘉美／台北報導
農業部編列預算補助推動大專校院及民間團體用無人機監測紅火蟻。圖為無人機投入防治紅火蟻工作。圖／農業局提供
農業部編列預算補助推動大專校院及民間團體用無人機監測紅火蟻。圖為無人機投入防治紅火蟻工作。圖／農業局提供

賴政府大力推動無人機採購與產業發展，觀察中央各部會採購無人機項目，用途也五花八門、相當多元。中華郵政預計發展無人機做郵務配送，農業部也拿無人機防治紅火蟻，國營事業利用無人機深入山區維修基礎設施，就連雲林監獄也花百萬買無人機監控受刑人。

一一五年度中央總預算共編列一九二億元用於無人機載具相關計畫，中華郵政預計編列三千萬元，在一一四年至一一七年發展無人機做郵務配送。中華郵政表示，計畫目的為建立偏鄉、山區、交通不便地區及天然災害發生時之備援配送能力，提升郵政公共服務韌性。

農業部預算書顯示，將編列上千萬補助大專院校購置無人機防治紅火蟻。農業部對此表示，紅火蟻防治用的無人機，是為提升施藥精準度及防治效率，而治山防洪的無人機，則是用於山區、崩塌地、災後現場等高風險環境。

而台電、中油、台糖、台水也大舉編列無人機預算，經濟部強調，國營事業肩負維持民生基礎設施運轉之重要任務，各項設施又常設置於深山、窪地及水庫等人跡罕至之處。

雲林監獄也編列一八四萬元預算購買無人機，矯正署官員表示，無人機主要運用範圍是監獄外圍的大巡邏；其次，去年九月時花蓮監獄發生無人機空投烈酒、檳榔等違禁品事件，監所如自備無人機也可發揮反偵蒐功能。雲監是監所科技計畫試辦的重要單位，因此這次選擇雲監試辦。

國發基金編列五千萬投資無人機產業，主要是協助經濟部推動無人機產業發展統籌型計畫。

教育部指出，推動無人機教育是將科普教育、實作操作、競賽等形式融入無人機應用，以此增進學生無人機基礎知能。

中華郵政 中央 無人機

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