林佳龍：法國盼台灣電子大廠赴非 協助建立主權AI

外交部長林佳龍指出，台灣是歐洲再工業化不可或缺的夥伴，台灣可以做先進製程、大量生產，不是只有半導體領域合作，並透露法國總統馬克宏日前召開法非高峰會時，法方透過管道希望台灣推薦電子大廠前往非洲，協助建立主權AI。

林佳龍日前接受民視「新聞觀測站」主持人劉方慈專訪，節目今天下午播出。

林佳龍表示，擔任外交部長後已經造訪歐洲5次，歐洲在俄烏戰爭之後，最關心「再工業化」與再武裝歐洲的議題，但歐洲的製造力斷鏈了，而台灣可以做先進製程、大量生產，所以不只是台積電與歐洲合作半導體，整個ICT產業、伺服器、資料中心等，歐洲也都需要，因為要有算力才能做AI，所以台灣可以切入，成為歐洲不可或缺的夥伴。

林佳龍透露，馬克宏（Emmanuel Macron）日前在肯亞召開法非高峰會（Africa Forward Summit）時，法方透過管道希望台灣推薦電子大廠前往，因為要建立AI資料中心與AI算力，而馬克宏在會議現場在各國領袖面前說，歐盟與台灣一起合作到非洲，去幫非洲建立主權AI。

林佳龍分析，因為法國不想走中國的紅色供應鏈，但也不想受制於美國總統川普，而台灣已經準備好了，隨時可以跟法國合作，然而台灣的合作對象也不只有法國，最近的投資合作項目很多，包括先進封裝、衛星還有衛星合作。他表示，台灣現在布局遍布美國、日本、歐洲，如果歐洲想要再工業化、再武裝，「沒有台灣，他們很難去達到這個目標」。

林佳龍表示，台灣過去都談價值外交，但要發展成加值外交，創造更大的附加價值給友邦，讓台灣成為不可或缺。

至於下次出訪歐洲，林佳龍透露，是前往22日於波蘭華沙盛大登場的「歐洲台灣形象展」，這項展覽由外貿協會主辦，內容涉及AI、智慧城市、醫療、交通等領域，每一項台灣都有完整的解決方案，而波蘭外交部長席科斯基（Radosław Sikorski）在國會業務報告時，也提到要與台灣在科技上發展戰略夥伴關係，也因為這樣，台灣走得出去。