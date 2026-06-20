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美邀韓國瑜訪問 林佳龍：洗掉鄭麗文所留台灣親中印象

中央社／ 台北20日電

立法院長韓國瑜明天率團訪美，外交部長林佳龍指出，美國邀台灣國會議長率跨黨派立委訪問，相信美方的安排也是藉此洗掉國民黨主席鄭麗文訪美留下台灣支持一個中國等印象，讓台灣多數意見呈現在美國輿論，對台美關係也是正面。

林佳龍日前接受民視「新聞觀測站」主持人劉方慈專訪，節目今天下午播出。

對於鄭麗文訪美提及中國國家主席習近平是全世界對台灣最好的人，林佳龍表示，「恐怖情人也可能感覺對你很好」，中國是霸凌台灣的國家，習近平很愛台灣，想把台灣吃掉，但習近平已掌控中國10幾年，對台灣的文攻武嚇有增無減，這種話讓人覺得與事實不符以外，也代表中國不擇手段。

林佳龍表示，鄭麗文說習近平對台灣有善意，覺得很委屈被誤會，讓人感到不可思議，因為現實上只有台灣人可以決定自己未來，不受中國統治的生活，千萬不要倒果為因，若中國威脅台灣，屈從中國自然不會被暴力相向，不配合就用暴力脅迫，國際都看得很清楚，這也是國際上對鄭麗文訪美普遍反應都是負面。

林佳龍指出，美國很了解台灣民意，國防特別條例在鄭麗文和少數人破壞下，導致無人機等預算被刪除，所以美國國會於會期中邀請韓國瑜率領跨黨派立委訪美，韓國瑜雖然是國民黨籍，但帶領跨黨派立委，能呈現中庸、代表台灣多數的意見。

林佳龍認為，相信美方這樣的安排，某種程度也是要洗掉鄭麗文訪美，留下台灣是支持一個中國、九二共識與反對台獨等印象，讓台灣真正的多數意見呈現在美國輿論，也對後續台美關係有正面影響。

談到任內願景，林佳龍指出，台美關係目前在對的軌道上，且是重中之重，軍售、關稅問題陸續解決，台美投資帶來可信賴供應鏈，變成共生夥伴關係；其次是守住邦交國外，也可以與其他國家建交或設有外交特權的代表處，以及將他過去在基層或與產業界關係，導入「總合外交」政策，讓台灣成為被國際尊重、喜愛的國家。

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