蔡英文：冷鏈建設奏效 台灣水果進軍巴黎再展農業實力

前總統蔡英文今天表示，台灣芒果、荔枝及紅龍果近期成功進入法國巴黎市場與通路，展現台灣農業國際競爭力。這項成果來自政府過去投入140億元推動全國冷鏈物流體系建設，讓農產品從採收到外銷全程維持品質，不僅拓展歐洲等高端市場，提高農民收益，也讓世界看見台灣農業實力。

蔡英文今天在臉書發文指出，台灣芒果、荔枝與紅龍果近日成功出口至法國巴黎市場與通路，讓更多歐洲消費者有機會品嚐台灣水果的優質風味；她說，台灣水果能夠跨越數千公里進軍歐洲市場，除了仰賴農民長年努力與優良品質，更有賴於完善冷鏈物流體系的支撐。

蔡英文進一步表示，台灣水果種植面積約18萬公頃，涵蓋溫帶至熱帶水果，年產量約250萬至300萬公噸。芒果的香氣、荔枝的甜度及紅龍果的色澤，都是土地、氣候條件與農民專業栽培共同成就的成果。但是，好的農產品要走向更遠的市場不能只靠「好吃」，而是需要完整的檢疫、穩定的品質、精準的溫控，以及一條從產地到全球市場都不斷鏈的冷鏈系統。

她說，自己擔任總統期間推動全國冷鏈物流體系建設，涵蓋農糧、漁業及畜禽產業，從旗艦物流中心、區域物流中心、批發市場升級，到農民團體及農企業冷鏈設備建置，總投入經費達140億元，希望提升農產品儲運品質、降低損耗並增加市場價值。

蔡英文認為，這次台灣芒果成功外銷法國，就是冷鏈建設發揮效益的具體案例。芒果從產地採收後，須經過預冷、蒸熱檢疫、包裝及品質檢查等程序，再透過全程冷鏈運輸進入歐洲市場，每個環節都必須精準掌握溫度與時間，才能確保消費者買到的產品仍保有最佳色澤、香氣與口感。

她說，冷鏈建設也有助於台灣農產品拓展更多元且高端的國際市場，近年政府持續協助農產品分散外銷市場，降低對單一市場依賴，並積極開拓日本、韓國等高所得消費市場。隨著冷鏈、檢疫及行銷能力逐步到位，台灣水果被世界看見的機會也持續增加。

蔡英文強調，冷鏈建設對農民而言並非抽象概念，而是直接反映在農產品品質、價格與收入上的具體成果。透過降低損耗、延長保存期限及提升產銷調節能力，不僅能減少價格劇烈波動，也能提高農產品附加價值。農業現代化不只是把水果種得更好，也讓好的水果送得更遠、賣得更好，讓農民獲得更穩定回報。從台灣果園到巴黎市場的距離，看似數千公里，實際上是農民、農企業、物流團隊、檢疫人員及政府長期投資一起完成的成果。