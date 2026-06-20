韓國瑜21日率朝野立委訪美 擬參訪台積電鳳凰城廠

立法院長韓國瑜明天將率朝野立委訪美，預定首站前往美國亞利桑那州鳳凰城，參訪當地的台積電廠區，隨後訪團將前往華府，拜會美國國會議員，也可能與美國行政部門會面。

韓國瑜應美國邀請，21日將率領7位朝野立委訪問美國，展開國會外交，訪團成員包括國民黨立委林思銘、賴士葆、楊瓊瓔，民進黨立委陳冠廷、李柏毅、郭昱晴，民眾黨立委洪毓祥，預計26日返台。

知情人士指出，訪團將於美國時間21日抵達首站美國亞利桑那州鳳凰城，實地考察當地的台積電廠區，中午舉行僑宴，與當地僑胞交流聯繫感情。

據了解，訪團將於23日前往華府，拜會美國國會議員，也可能與美方行政部門會面。知情人士指出，外交部在行程中有匡列拜會美方行政部門的時間，但目前未知部門與層級，可能是智庫或美國在台協會（AIT）。此外，也會出席駐美代表俞大㵢舉辦的晚宴。

訪問團明天傍晚出發，韓國瑜登機前將在桃園機場發表談話，說明出訪的目標及期許，立法院副院長江啟臣將前往送機。