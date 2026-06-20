快訊

只有一天！星巴克全品項下殺85折 滿額再送「買一送一」券

勞退新制退休金一次領平均破80萬 這縣市勞工靠這方法

白家綺補辦婚宴百星齊聚 情侶檔、前任檔同場吸睛

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東芒果賣法國一顆1180元 饒慶鈴：沒人幫台東釋迦談出口關稅

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴針對網友討論屏東愛文芒果外銷法國議題留言表示，關稅與貿易談判屬中央權責，盼中央協助台東鳳梨釋迦拓展國際市場。本報資料照片
台東縣長饒慶鈴針對網友討論屏東愛文芒果外銷法國議題留言表示，關稅與貿易談判屬中央權責，盼中央協助台東鳳梨釋迦拓展國際市場。本報資料照片

台東鳳梨釋迦外銷議題持續受到關注，近日有綠營人士及民眾在臉書社團討論屏東愛文芒果成功打入法國市場，甚至傳出單顆售價高達1180元，引發不少網友聯想到台東鳳梨釋迦的處境，質疑「為什麼屏東愛文芒果可以賣到法國，台東鳳梨釋迦卻不行？」

有綠營支持者及民眾認為，台灣農產品若能成功進軍歐洲高端市場，不僅能提高產品價值，也有助於降低對單一市場的依賴，因此希望台東鳳梨釋迦也能循相同模式拓展海外市場。不過，也有不少網友留言指出，國際市場開拓涉及檢疫、關稅、物流及通路等問題，並非地方政府單方面努力就能完成。

面對相關討論，縣長饒慶鈴也親自在留言區回應表示，「沒人幫台東釋迦跟法國談關稅呀！關稅貿易談判是中央權責，應該要問為什麼只幫屏東縣政府談。」一句話再度引發網友熱議。

針對鳳梨釋迦外銷市場議題，饒慶鈴日前接受媒體人王淺秋專訪時表示，地方政府多年來持續協助農民提升品質、建立產銷履歷制度及強化檢疫管理，但涉及國際市場准入、關稅協商與檢疫談判等工作，屬於中央政府職權範圍，並非地方政府能夠單獨完成。

饒慶鈴指出，中央政府經常鼓勵農民分散市場風險，但實際上開拓新市場並非一句口號就能達成。從市場准入、雙邊貿易協商，到關稅條件、檢疫認證及物流成本等環節，都需要中央政府出面協調與爭取。

她表示，台東近年來雖然持續努力拓展其他海外市場，但無論市場規模或採購量，都難以在短時間內完全取代原有主要市場需求。對農民而言，最重要的是農產品能夠順利銷售，因此中央除了要求地方提升品質外，也應協助打開市場通路，讓農民擁有公平競爭的機會。

饒慶鈴強調，地方政府的責任是協助農民把水果種好、把品質顧好，但市場與通路問題需要中央與地方共同承擔責任。「中央與地方合作，才能真正解決農民面臨的困境，也才能讓優質的台東鳳梨釋迦被更多國際市場看見」。

台東縣長饒慶鈴針對網友討論屏東愛文芒果外銷法國議題留言表示，關稅與貿易談判屬中央權責，盼中央協助台東鳳梨釋迦拓展國際市場。圖／翻攝臉書社團就是愛台東
台東縣長饒慶鈴針對網友討論屏東愛文芒果外銷法國議題留言表示，關稅與貿易談判屬中央權責，盼中央協助台東鳳梨釋迦拓展國際市場。圖／翻攝臉書社團就是愛台東

饒慶鈴 芒果 屏東 鳳梨釋迦

延伸閱讀

鳳梨釋迦引討論 農民：最大問題是中國課29%稅

梁文傑稱鳳梨釋迦仰中共鼻息 事隔一天要選台東縣長的陳瑩發聲了

台灣人不吃鳳梨釋迦讓台東人怒了 副縣長反駁：國人年吃1萬公噸

高品質獲肯定 韓國宣布延長台灣芒果降稅優惠 我農業部：互惠互利

相關新聞

屏東芒果賣法國一顆1180元 饒慶鈴：沒人幫台東釋迦談出口關稅

台東鳳梨釋迦外銷議題持續受到關注，近日有綠營人士及民眾在臉書社團討論屏東愛文芒果成功打入法國市場，甚至傳出單顆售價高達1180元，引發不少網友聯想到台東鳳梨釋迦的處境，質疑「為什麼屏東愛文芒果可以賣到法國，台東鳳梨釋迦卻不行？」

九合一風雲／藍彰化市長陷僵局 政治恩怨難解恐再分裂

國民黨在彰化縣不只有縣長提名之亂，彰化市長提名之亂不遑多讓。彰化縣議員温芝樺與彰化市代會主席陳文賓互不相讓，縣黨部主委蕭景田三次協調都搞不定市長人選。彰化市政治版圖藍大於綠，卻已連四屆綠執政，支持者優先藍營再分裂恐重蹈覆轍，然而温芝樺與陳文賓堅持參選的背後，背負著延續各自家族政治香火的責任，還有兩家過去因選舉結下的難解心結……

鄭麗文「戰鬥還擊」說 須慎防缺乏轉圜後座力

國民黨主席鄭麗文日前接受「經濟學人」專訪，提及若台灣未宣布獨立對岸仍武力侵台，「我們會戰鬥，我們一定會還擊」，引來不同解讀。無論鄭麗文此番「開砲」，是為年底選前向台灣人民展現霸氣，抑或是訪美行後對美方的「回禮」，都得謹慎以對未來可能的種種後座力。

鄭麗文稱遭陸侵略會戰鬥 民進黨：她終於看清國際現實

國民黨主席鄭麗文受訪指出，國民黨追求和平，但如果台灣沒有宣布正式獨立，而中國大陸仍武力侵略，「我們會戰鬥」。對此，多位藍委表示，這是國民黨一直以來的路線，反對台獨但兩岸互不隸屬，鄭麗文是很務實的態度。

學者：鄭麗文正在美中之間求取平衡

國民黨主席鄭麗文接受「經濟學人」專訪表示，國民黨反對台灣宣布法理獨立與中國領導人習近平一致，若台灣沒有宣布獨立，大陸仍武力犯台，會戰鬥、還擊。學者表示，鄭說法符合國民黨路線，強調反台獨並兼顧防衛決心，旨在平衡現狀、傳達避戰與備戰並行的立場，雖然中共與鄭具互信，但川普政府走抗中路線，對國民黨現在路線仍不放心。

新聞眼／鄭麗文喊不放棄自衛！破除美疑慮 啟動選戰模式

國民黨主席鄭麗文剛結束訪美行，十七日接受「經濟學人」專訪稱，如果台灣沒宣布獨立大陸仍然武力侵略，「我們一定會還擊」。此番「還擊說」雖然沒有脫離過去國民黨「台灣不獨、中國不武」的架構，但對大陸突然立場轉為有些強硬，用意除了隔空破除美方疑慮，也意在進入二○二六年選戰模式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。