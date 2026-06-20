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鄭麗文稱遭陸侵略會戰鬥 民進黨：她終於看清國際現實

聯合報／ 記者王小萌屈彥辰張曼蘋／台北報導

國民黨主席鄭麗文受訪指出，國民黨追求和平，但如果台灣沒有宣布正式獨立，而中國大陸仍武力侵略，「我們會戰鬥」。對此，多位藍委表示，這是國民黨一直以來的路線，反對台獨但兩岸互不隸屬，鄭麗文是很務實的態度。

國民黨立委牛煦庭表示，這代表著國民黨的一貫政策，從來就沒有單方面的押寶，而是在大原則清楚的狀況下追求各方平衡。不管國民黨如何主張，民進黨都會用各種手段來貼標籤，但正確的路線經得起檢驗，也相信選民會做出正確的判斷。

不具名藍委表示，鄭麗文自美返台後有這番言論的確會讓外界認為立場有所轉變，不過國民黨一直以來的立場都是反對台獨、兩岸互不隸屬，堅定守護中華民國。不只是鄭麗文用嘴巴說，歷年國民黨所通過的國防預算逐年增加，也一直在走國民黨路線，就是努力避戰也努力備戰，當然和平的前提是努力溝通，不過發言強硬也是用行動表示國民黨的態度。

至於是否會對選戰有影響，另名不具名藍委表示，正是快到選舉才要這樣講，這跟前總統馬英九時代所講的「不統不獨不武」路線相同，台灣若沒有主張獨立，就不會有所謂的攻打台灣的問題。鄭麗文也是向中國大陸傳達維持和平的訊息，追求和平統一的路線並未改變，是務實面對兩岸關係的態度。

民進黨團幹事長莊瑞雄則表示，鄭麗文主席這次訪美後返台的一番話讓人有點困惑，如果鄭真的認為中國可能對台動武，更該支持強化國防、支持無人機產業、支持提升自我防衛能力，而不是讓台灣的國防建設還要配合北京的時間表，鄭主席該拿出行動，「台灣人民期待看到的，不是口號，而是行動」。

民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜表示，樂見鄭麗文從美國返台後，終於看清了國際現實，這證明「守護主權、抵抗侵略」不是任何政黨的專利，而是全台灣人的公約數。

民進黨 鄭麗文 牛煦庭 莊瑞雄

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