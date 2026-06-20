學者：鄭麗文正在美中之間求取平衡

國民黨主席鄭麗文接受「經濟學人」專訪表示，國民黨反對台灣宣布法理獨立與中國領導人習近平一致，若台灣沒有宣布獨立，大陸仍武力犯台，會戰鬥、還擊。學者表示，鄭說法符合國民黨路線，強調反台獨並兼顧防衛決心，旨在平衡現狀、傳達避戰與備戰並行的立場，雖然中共與鄭具互信，但川普政府走抗中路線，對國民黨現在路線仍不放心。

淡江大學戰略所所長李大中表示，「追求和平、絕不放棄自我防衛」 、「反對台獨」 等主張，基本上契合台灣民眾的多數意見。至於鄭麗文提到台灣未宣布台獨，對岸卻犯台，台灣必定戰鬥還擊，則是較新的說法與詮釋。

李大中說，鄭麗文可能是希望在論述上更兼顧追求兩岸和平與維護台灣安全，一方面尋求國民黨內部最大公約數，另一方面可能是希望向國際社會傳達國民黨避戰與備戰並行不悖的立場。實際效果則有待觀察。

「美方戴著有色眼鏡」

淡江大學戰略所助理教授馬準威表示，鄭麗文描述的應該是現狀，也就是回到「台灣不獨，中共不武」，因鄭強力論述反台獨，鄭要在美中間求取平衡，勢必要強調台灣的自我防衛決心。

他認為，中共對鄭的路線沒有太大懷疑並存在互信，但美國對國民黨現在的路線不放心，美國會戴著有色眼鏡看鄭麗文跟國民黨。

馬準威說，美國川普政府仍是抗中路線，比如美國國防部宣布「印太司令部」改回舊稱「太平洋司令部」，表示戰略資源仍布局在西太平洋，若第一島鏈中有個國家太過強調與中國大陸和解，此發展為美國所不樂見。

但他表示，鄭麗文說法本不違背國民黨原本路線，國民黨本就不反對自我防衛，例如在軍購問題，鄭是強調透明、說清楚預算用途，而不反對軍購，除了防衛外，也盼有和解的可能性。