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「拒絕中共統治」 賴總統畫底線

聯合報／ 國際中心、記者張文馨／綜合報導

賴清德總統十八日出席在台北賓館舉行的台灣外國記者會（ＴＦＣＣ）「總統與國際媒體茶敘」，並接受外媒提問，對國安法制、美國對台軍售、經濟海域、朝野對話、台日合作和兩岸關係等議題說明立場。

總統府昨發布茶敘過程中回應國際媒體提問的內容，被問到北京是否進行新型態灰色作戰等議題時，賴總統回應稱，台灣守護自己國家安全、維護民主自由生活方式、不接受統一、也不接受中國共產黨的統治，不應該被視為對中國的挑釁或者是區域的麻煩製造者。

他也說，中國在東海、南海、台海擴軍，勢力已經進入西太平洋。各種脅迫的方式持續增強，可想而知，中國才是改變台海現狀、印太區域和平穩定的破壞者。

外媒關注國安法制及如何因應國安挑戰等問題，賴總統回應去年宣布的十七項國安防治措施，除軍事審判還在討論外，其餘法案都送立院審議中，從台灣新住民發展協會理事長徐春鶯涉反滲透法遭起訴，可看出國安法制發揮初步效果。

他也強調，不只是台灣，日本去年也在強化國家安全情報法制，南韓最近也在強調其情報系統，因應地緣政治變化，各國受到的威脅都一樣。未來除了爭取相關法案盡快完成立法外，更重要的是將改革措施轉化為常態性制度，建立跨部會協作、培育國安人才，並加強關鍵基礎設施防護能力。

賴總統「高度希望」川普批准一四○億美元的對台軍售案；他有信心在美國政府進行詳細審查後，該軍售案能獲通過，「我能確認美國對台安全承諾依然不變。台美在強化安全與加速台灣國防能力建設上目標一致」。

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