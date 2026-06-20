捷克國會辦台捷交流成果會 籲把握良機深化雙方合作

捷克眾議院18日舉行「捷克與台灣至今的合作成果」會議，聚焦台捷多年來在政治、經貿、科技、學術等領域的成果，包含駐捷克代表陳立國、捷克參議長韋德齊、國會友台小組主席班達、前眾議長艾達莫娃、各界學者等皆到場或遠距分享。

●陳立國：捷克是台灣在歐洲最親密的夥伴之一

駐捷克代表陳立國致詞表示：「5年前，許多人談論的是捷克與台灣關係的『潛力』；而到了今天，我們已經可以驕傲地談論『成果』。」

陳立國在演說中梳理雙邊關係發展的歷史軌跡。他指出，前布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）2019年率團訪台，並決定終止北京「一中原則」政治條款的姊妹市協定，改與台北市簽署姊妹市協定。

隨後，捷克參議長韋德齊於2020年率團訪台，將台捷關係提升至新高度。而韋德齊本月初再度率團訪台，亦促成多項台捷合作實質成果。

在學術方面，陳立國表示，目前在台灣留學的捷克學生人數已創下歷史新高。兩國大學在半導體技術、工程與資訊科技的夥伴關係持續擴大。「捷克是台灣在歐洲最親密的夥伴之一。」

陳立國曾任外交部歐洲司司長、駐歐盟及比利時代表、外交部常務次長，到如今派駐布拉格擔任駐捷克代表。身為資深外交官，他表示，有幸從不同崗位見證兩國關係的演進。

他說：「我見證了我們的夥伴關係變得更加強大。雖然我的視角隨著歲月改變，但有件事始終保持不變且未曾動搖：那就是台捷合作的穩定擴展。」

● 韋德齊籲捷克政府與台灣深化合作 避免錯失良機

韋德齊（Miloš Vystrčil）在6月初率團訪台，並在會議上分享此行的豐碩成果。他指出，此次出訪在國會外交、經貿與學術上取得多項實質進展，例如台灣將加碼5000萬歐元投資基金，未來也將實現台灣與捷克每日直飛。

他提到，此行感受到台灣朝野「跨黨派」的熱烈歡迎，並感性分享，返程時班機上的台灣民眾集體對他鼓掌致謝，「這份敬意是獻給整個捷克。」

韋德齊說，台灣已準備好將捷克視為進入歐洲的大門，但商機並非憑空而來。他提醒捷克政府，目前急需次長級以上的行政團隊出面對接落實，否則波蘭或匈牙利等鄰國將隨時取代捷克的優勢位置，錯失與台灣深化合作的契機。

韋德齊強調，台灣是自由民主的國家，與捷克同樣歷經和平民主轉型，深化雙邊合作不僅符合普世價值，符合捷克的長期利益。「我們在參議院所做的議會外交是正確的」，期盼捷克各界凝聚共識，與台深化合作。

● 班達承父志挺台：挺烏克蘭就是挺台灣

捷克國會友台小組主席班達（Marek Benda）透過影片遠距致詞。他透露，父曾堅定告訴他，世界上有兩個最值得深入合作的遠方國家，那便是「以色列與台灣」，因此他一直傳承父親的信念。

班達指出，台捷雙邊合作近年取得不可思議的突破，例如韋德齊6月從台灣帶回來的豐厚成果；此外，歷經多任政府推動的「避免雙重課稅協定」也已跨黨派通過，證明對台合作在捷克是超越朝野的共識。台捷目前的合作也已延伸至高度敏感性的「國防與無人機製造」等產業。

班達也提到俄烏戰爭，並表示：「在基輔進行的這場戰鬥，也是在為台北而戰。國際秩序如何被定義、大國是否被允許霸凌周邊小國，將決定台灣的未來。台灣選擇大力援助烏克蘭，證明台灣完全理解這點。挺烏克蘭，就是挺台灣！」

● 艾達莫娃澄清捷克兩大政治迷思 捍衛台捷經貿合作

捷克前眾議院議長艾達莫娃（Markéta PekarováAdamová）肯定台灣長年對捷克的投資，並以官方經濟事實與市場數據，駁斥國內親中政治宣傳與虛假言論，戳破「錯失台積電」與「中國市場懲罰」這兩大政治迷思。

艾達莫娃指出，國際半導體巨頭的布局談判極其漫長。台積電德勒斯登廠的關鍵評估期，早在捷克總理巴比斯（Andrej Babiš）主導上一屆政府時期就已定調；再者，德國為此開出超過數十億歐元的天文數字補貼，對面臨預算考驗的捷克極不切實際，且捷克當時亦缺乏完整的半導體生態系與人才。

至於「與台灣交好，導致捷克企業在中國滿盤皆輸」的言論，艾達莫娃以指標性汽車大廠「斯柯達」（Škoda）逐步撤出中國為例，強調斯柯達的決策完全是出於在中國市場「極其慘烈」的商業現實，因而轉向印度與東南亞，這純粹是理性的經濟抉擇，與捷克的對台政策毫無關係。

她呼籲大眾看清事實，並重視台灣帶來的具備高附加價值、著眼未來的實質投資。