任內借殖台灣穿山甲 布拉格前市長：拒向北京施壓低頭

布拉格前市長賀瑞普任內，促成布拉格動物園向台北市立動物園借殖穿山甲。他回顧，當年布拉格拒絕北京的「一中原則」政治條款，果斷改與台北市締結為姊妹市，隨後遭到北京的政治與文化報復，但危機很快就化解。他強調：「挺直腰桿，有不可忽視的珍貴價值。」

捷克眾議院18日舉行「捷克與台灣至今的合作成果」會議，聚焦台捷多年來在政治、經貿、科技、學術等領域合作成果。許多捷克政治人物、學者到場分享，包含參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）、眾議院前議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）與賀瑞普（Zdeněk Hřib）等人。

賀瑞普現為捷克眾議員、擔任海盜黨（Czech PirateParty）主席，並曾於2018至2023年間擔任布拉格市長。他表示，公眾往往認為外交是中央政府的專利，但在西方「多層次民主」體制，首都市長與國家元首擁有不同的外交路線，是常態且健康的制衡機制。

他說，城市外交具備極高的靈活性，更重要的是，它讓捷克在國際社會面對威權施壓時，「至少能昂首挺胸，挺直腰桿」。

布拉格不向北京政治施壓低頭 民主世界攜手化解危機

回顧布拉格與中國的外交關係，賀瑞普說，當年市府與北京在簽署姊妹市協議時，面臨政治強加條款，例如要求布拉格承認「一中原則」。

賀瑞普向中方提出刪除政治條款的要求，然而，中方不僅拒絕刪除，甚至開始霸凌捷克的文化團體，首當其衝的是布拉格愛樂（Prague Philharmonia），被取消在中國的巡迴演出行程。

賀瑞普說，隨後這場報復蔓延到荒謬的程度，中方連「布拉克弦樂四重奏」（Pražákovo kvarteto）都封殺，只因為其英文團名聽起來像布拉格。實際上，這個團名源自其創辦人普拉札克（Pražák）的姓氏。

他說：「一個不尊重我們、且毫無實質互利項目的夥伴，到底對布拉格有何用處？於是，我們果斷決定解除這項協議。」

當時親中派政客恐嚇「得罪中國會讓捷克變窮」，但賀瑞普以事實回擊：「第一，我們並沒有變窮；第二，退一萬步來說，即使我們真的因此受損，從經濟的角度看，『挺直腰桿』有不可忽視的珍貴價值！」

賀瑞普說，那些被中國取消的音樂會，很快就在台灣找到巡迴機會。當中國政治報復，拒絕進口捷克知名佩卓夫（Petrof）鋼琴時，捷克本地企業家迅速全數買下，並贈予國內學校。

他表示：「這證明所有的問題在民主世界中都極易解決。那些所謂『數十億克朗經濟損失』的恐嚇，完全是徹頭徹尾的謊言。」

相反地，當年北京承諾的「數百億中國投資」被證實是空頭支票，實質上僅是買下既有的機械廠或足球俱樂部，既未創造新就業，也未帶來任何高新科技與智慧財產權。

捨北京結盟台北 賀瑞普：深化台捷合作對抗專制威脅

在2019年告別北京後，布拉格與台北市於2020年締結為姊妹市。賀瑞普說，這項結盟兼具價值觀與務實性，雙方迅速展開多個合作計畫。

賀瑞普說，例如COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間，台灣第一時間援助布拉格大量醫療物資與呼吸器。台北市立動物園借殖台灣特有保育動物穿山甲，使布拉格動物園成為全歐洲唯一成功在人工飼育環境下繁育出穿山甲幼崽的動物園，在國際榮獲頂尖聲譽。

他表示，在戰略級網路安全合作方面，台灣長期處於對抗新型態網路威脅的最前線，捷克也面對惡鄰俄羅斯。當前俄羅斯正對捷克展開密集的混合戰，這使得台北與布拉格在資安領域的情報與技術共享，具備國家安全價值。

賀瑞普總結，面對東方的專制政權，退讓絕不是選項。「一旦退讓，我們不僅換不來任何經濟繁榮，反而會賠上在資訊科技領域的數位主權與安全。」

他呼籲捷克政界深化與台灣的夥伴關係，證明「價值外交」與「務實經濟」可以雙贏。