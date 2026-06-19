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坦承朝野互信不足 賴總統：我不會放棄尋求在野黨合作

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統（中）18日在台北賓館與國際媒體茶敘。（圖／總統府提供）
賴清德總統（中）18日在台北賓館與國際媒體茶敘。（圖／總統府提供）

賴清德總統昨天在台北賓館與外國媒體茶敘時說，目前朝野之間信任其實並不足夠，因此過去兩年來，他希望跟在野黨推動的各項合作一直都無法順利，就連他願意到立院國情報告，作為朝野互動甚至合作的第一步都不順利。

賴總統說，他不會改變也不會放棄尋求在野合作的努力。

媒體詢問面對眼前的政治僵局，賴總統接下來是否會主動推動朝野領袖對話，以及會在哪些議題上優先與在野黨尋求共識。

賴總統說，團結力量大，如果台灣執政黨與在野黨能夠有共識，並以國家利益為優先，人民權益至上的話，對國家面對各項挑戰非常有幫助；2024年選舉結果，讓民進黨拿下行政權，在野黨主導國會，如果講得更真切一點，目前朝野之間的信任其實並不足夠，這是為什麼過去兩年來，他希望跟在野黨推動的各項合作一直都沒有辦法順利成行的原因。

賴總統說，他去年主動邀請在野黨領袖來聽取國安單位所進行的國安會報，兩個在野黨主席都婉拒；今年春節，他召集五院茶會，包括立法院、行政院、考試院、監察院及司法院等全部到齊，當時大家也達成一個共識，就是由立法院院長邀請他到立法院做國情報告，希望透過國情報告能親自說明國家的重大政策，也聽取立法委員的意見，他希望這是朝野互動甚至合作的第一步，不過很可惜，仍然沒有順利。

賴總統說，他不會改變也不會放棄尋求在野黨合作的努力，希望未來能有機會，朝野能為了國家未來發展能夠團結一致，政黨可以競爭，但是國家利益不能犧我牲；因為民主政治就是政黨政治，競爭難免，但是國家的利益是不能犧牲的，他希望用這樣的理念能與在野黨有好的互動跟合作。

賴清德 國情報告 民進黨

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